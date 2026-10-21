Concurso da UFRJ foi realizado em março: o vencimento básico para nível médio é de R$ 3.029,90 - Cléber Mendes / Arquivo O Dia

Concurso da UFRJ foi realizado em março: o vencimento básico para nível médio é de R$ 3.029,90Cléber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 21/10/2026 07:52

Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (21), uma operação para apurar possíveis fraudes em um concurso público para cargos de Técnico Administrativo em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A prova, realizada no início de março, pode ter beneficiado certos participantes.

Durante a Operação Gabarito, os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros Realengo e Bangu, na Zona Oeste do Rio, e Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As equipes apreenderam 13 celulares, dois Notebooks e ⁠documentos diversos.

A investigação começou a partir de uma notícia-crime encaminhada pela empresa organizadora do concurso, o Instituto Selecon. A denúncia apontou a presença de um padrão de respostas suspeito entre as provas de diversos candidatos.

Segundo a Polícia Federal, o fato indica a possibilidade da existência de um esquema coletivo para fraudar os resultados do certame e beneficiar certos participantes.

Os investigados poderão responder pelo crime de fraude em certame de interesse público, que prevê uma pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa, alcançando tanto quem comete a fraude quanto quem permite ou facilita o acesso indevido a informações sigilosas.

De acordo com o Código Penal, a pena pode ser aumentada se o delito gerar dano à Administração Pública (prisão de dois a seis anos e multa) ou se for cometido por funcionário público (aumento do tempo em um terço).

Os suspeitos ainda podem responder por eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das apurações.

A reportagem enviou um e-mail, às 7h14, pedindo um posicionamento para a UFRJ, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Concurso

A UFRJ divulgou, em dezembro de 2025, o edital do concurso para 243 vagas de Técnico Administrativo em Educação, distribuídas entre cargos de níveis médio (Classe D) e superior (Classe E). O certame prevê que as jornadas de trabalho sejam 40h semanais, com exceção dos cargos de Médico (20h) e Fonoaudiólogo (30h).

O vencimento básico para cargos de nível médio é de R$ 3.029,90 e, para os cargos de nível superior, é de R$ 4.967,04.

O concurso contemplou uma ampla variedade de áreas profissionais, com lotação nos municípios do Rio de Janeiro; em Macaé, no Norte Fluminense; e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre os cargos ofertados estavam:



- Nível Superior

Administrador; Analista de Tecnologia da Informação (Sistemas, Redes e Suporte e Infraestrutura); Assistente Social; Engenheiro (Civil, Elétrico, Mecânico e Telecomunicações); Engenheiro de Segurança do Trabalho; Fonoaudiólogo; Médico (Clínica Médica, Medicina do Trabalho, Infectologia/Medicina de Viagem, Ortopedia e Traumatologia, Patologia, Psiquiatra, Sanitarista e Urologia); Nutricionista (Geral); Psicólogo (Educacional e Geral); Químico; Técnico Desportivo; e Tecnólogo (Tradutor e Intérprete de Libras)

- Nível Médio/Técnico

Assistente em Administração; Técnico de Laboratório (Alimentos, Análises Clínicas, Biologia, Biotério, Coleções Geopaleontológicas, Coleções Zoológicas e Química); Técnico de Tecnologia da Informação (Sistemas, Redes e Suporte e Infraestrutura); e Técnico em Contabilidade.