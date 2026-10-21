Motorista, após atingir Hugo Souza, fugiu sem prestar socorro - Reprodução / Redes sociais

Motorista, após atingir Hugo Souza, fugiu sem prestar socorro Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/10/2026 06:57 | Atualizado 21/10/2026 10:51

A Polícia Civil identificou o motorista que atropelou e matou o vendedor de sopas Hugo Souza Fialho, de 27 anos, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Rafael Lima de Oliveira, de 47 anos, é considerado foragido da Justiça. O acidente ocorreu na noite de 27 de agosto, mas a vítima morreu em 8 de setembro.

O mandado de prisão foi expedido no dia 1º de outubro pela juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A investigação do caso segue sob sigilo na 27ªDP (Vicente de Carvalho).



Na ocasião do atropelamento, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que Hugo Souza foi atingido por um carro em alta velocidade enquanto andava com seu carrinho de lanches na Rua Oliveira Álvares, próximo ao número 280. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Polícia busca motorista que atropelou e matou vendedor de sopas em Irajá Reprodução / Redes sociais https://t.co/JCsECSKrAO — Jornal O Dia (@jornalodia) September 11, 2026

O vendedor chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, mas não resistiu. O enterro aconteceu no dia 10 de setembro no Cemitério Memorial do Rio. A vítima era conhecida por vender sopas diariamente na região. O vendedor chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, mas não resistiu. O enterro aconteceu no dia 10 de setembro no Cemitério Memorial do Rio. A vítima era conhecida por vender sopas diariamente na região.

A reportagem não localizou a defesa de Rafael. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Vídeo mostra PMs atirando contra carro de secretário de Queimados

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que policiais militares disparam contra o carro de Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jeferson da Linave, de 51 anos. Reprodução: Redes Sociais https://t.co/C01phxBqAn — Jornal O Dia (@jornalodia) October 20, 2026

A gravação, feita por pessoas que passavam pela via, registra policiais efetuando disparos contra o veículo, um BYD branco. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca esclarecer as circunstâncias da abordagem e identificar de quais armas partiram os tiros que atingiram o secretário.

Cinco policiais militares envolvidos na ocorrência foram afastados por determinação do governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto. As armas utilizadas na ação foram apreendidas e encaminhadas para perícia. A investigação também inclui a análise das imagens das câmeras corporais dos agentes.



Em depoimento à Polícia Civil, os militares do 22º BPM (Maré) afirmaram que Jefferson não teria obedecido à ordem para desligar o motor e sair do automóvel. Segundo os relatos, os agentes ouviram disparos durante a ocorrência e um policial atirou contra a roda traseira do veículo.

De acordo com os registros da investigação, o carro teria passado por três pontos de bloqueio montados pelos policiais. A perseguição terminou nas proximidades da Passarela 14, onde o veículo foi interceptado e bateu em uma mureta.