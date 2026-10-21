Motorista, após atingir Hugo Souza, fugiu sem prestar socorro Reprodução / Redes sociais

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Ana Fernanda Freire
A Polícia Civil identificou o motorista que atropelou e matou o vendedor de sopas Hugo Souza Fialho, de 27 anos, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Rafael Lima de Oliveira, de 47 anos, é considerado foragido da Justiça. O acidente ocorreu na noite de 27 de agosto, mas a vítima morreu em 8 de setembro.
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O mandado de prisão foi expedido no dia 1º de outubro pela juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A investigação do caso segue sob sigilo na 27ªDP (Vicente de Carvalho).

Na ocasião do atropelamento, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que Hugo Souza foi atingido por um carro em alta velocidade enquanto andava com seu carrinho de lanches na Rua Oliveira Álvares, próximo ao número 280. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O vendedor chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, mas não resistiu. O enterro aconteceu no dia 10 de setembro no Cemitério Memorial do Rio. A vítima era conhecida por vender sopas diariamente na região.
A reportagem não localizou a defesa de Rafael. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Vídeo mostra PMs atirando contra carro de secretário de Queimados

Imagens de um vídeo mostram o momento em que policiais militares atiram na direção do carro do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, de 51 anos. Ele morreu após ser baleado durante uma abordagem na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte, na noite de segunda-feira (19).
A gravação, feita por pessoas que passavam pela via, registra policiais efetuando disparos contra o veículo, um BYD branco. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca esclarecer as circunstâncias da abordagem e identificar de quais armas partiram os tiros que atingiram o secretário.
Cinco policiais militares envolvidos na ocorrência foram afastados por determinação do governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto. As armas utilizadas na ação foram apreendidas e encaminhadas para perícia. A investigação também inclui a análise das imagens das câmeras corporais dos agentes.

Em depoimento à Polícia Civil, os militares do 22º BPM (Maré) afirmaram que Jefferson não teria obedecido à ordem para desligar o motor e sair do automóvel. Segundo os relatos, os agentes ouviram disparos durante a ocorrência e um policial atirou contra a roda traseira do veículo.
De acordo com os registros da investigação, o carro teria passado por três pontos de bloqueio montados pelos policiais. A perseguição terminou nas proximidades da Passarela 14, onde o veículo foi interceptado e bateu em uma mureta.