Homem e os materiais apreendidos foram conduzidos à 25ª DP (Engenho Novo) - Reprodução / Google Street View

Homem e os materiais apreendidos foram conduzidos à 25ª DP (Engenho Novo)Reprodução / Google Street View

Publicado 21/10/2026 07:51 | Atualizado 21/10/2026 08:12

Um homem apontado como liderança do tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV) foi preso na manhã desta terça-feira (20), na Comunidade do Morar Carioca, em Triagem, na Zona Norte do Rio . Durante a ação, policiais apreenderam uma pistola equipada com um dispositivo conhecido como “kit rajada” e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.





Segundo as equipes, o suspeito era alvo de um trabalho integrado de inteligência e monitoramento que durou mais de três meses. A prisão foi realizada por policiais civis da Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (Coant), em conjunto com agentes da 15ª UPP e do 22º BPM.



De acordo com as investigações, o homem ocupava uma posição de liderança na estrutura criminosa responsável pelo tráfico de drogas na comunidade. Os agentes também identificaram imagens em que ele aparece exibindo um fuzil nas redes sociais.



O suspeito acabou preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Ele também é investigado por envolvimento com organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Após a identificação, os policiais constataram que havia quatro mandados de prisão em aberto contra o homem, relacionados a roubos majorados e tentativa de homicídio qualificado. Entre os casos investigados, está uma tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo contra policiais.



Segundo os agentes, o suspeito também aparece em 24 registros de ocorrência relacionados a roubos, roubos de veículos e tentativas de homicídio.



O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 25ª DP (Engenho Novo), onde ele acabou autuado em flagrante. Na unidade, também foram adotadas as providências para o cumprimento dos mandados de prisão. LEIA MAIS! Vídeo! Jacaré de 2,24 metros é resgatado de bueiro em Niterói Segundo as equipes, o suspeito era alvo de um trabalho integrado de inteligência e monitoramento que durou mais de três meses. A prisão foi realizada por policiais civis da Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (Coant), em conjunto com agentes da 15ª UPP e do 22º BPM.De acordo com as investigações, o homem ocupava uma posição de liderança na estrutura criminosa responsável pelo tráfico de drogas na comunidade. Os agentes também identificaram imagens em que ele aparece exibindo um fuzil nas redes sociais.O suspeito acabou preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Ele também é investigado por envolvimento com organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.Após a identificação, os policiais constataram que havia quatro mandados de prisão em aberto contra o homem, relacionados a roubos majorados e tentativa de homicídio qualificado. Entre os casos investigados, está uma tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo contra policiais.Segundo os agentes, o suspeito também aparece em 24 registros de ocorrência relacionados a roubos, roubos de veículos e tentativas de homicídio.O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 25ª DP (Engenho Novo), onde ele acabou autuado em flagrante. Na unidade, também foram adotadas as providências para o cumprimento dos mandados de prisão.

O Comando Vermelho é uma das principais facções criminosas do Brasil, com origem no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, na década de 1970. A organização atua principalmente no tráfico de drogas, com influência em diversas comunidades fluminenses, onde disputa territórios com grupos rivais e mantém estruturas criminosas ligadas à venda de entorpecentes e à circulação de armas.

No Rio de Janeiro, o CV é responsável por uma rede de atuação em diferentes comunidades, com grupos responsáveis pela comercialização de drogas e pelo controle territorial. A facção também é associada a confrontos armados com forças de segurança e organizações criminosas rivais.