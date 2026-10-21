Ampliação permite quase triplicar a capacidade de atendimento na unidade - Divulgação

Ampliação permite quase triplicar a capacidade de atendimento na unidadeDivulgação

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Publicado 21/10/2026 06:00

A MedSênior, operadora de saúde especializada no atendimento ao público a partir dos 49 anos, com foco em medicina preventiva e no conceito do Bem Envelhecer, ampliou a estrutura de seu hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Com a expansão, o espaço dobrou de tamanho, chegando a 6,5 mil m², enquanto o número de leitos de internação também cresceu, quase triplicando a capacidade de atendimento.

"Com o envelhecimento da população brasileira, a demanda por modelos assistenciais que integrem prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento contínuo ganha relevância. Nesse cenário, a ampliação da nossa rede própria nos permite fortalecer nossa atuação e investir em estruturas preparadas para atender às diferentes necessidades de saúde ao longo do envelhecimento", explica a CEO da MedSênior, dra. Priscila Valentim.

A ampliação reforça a estratégia da operadora de investir em infraestrutura própria e expandir a oferta de serviços de saúde, com foco em um cuidado integrado, humanizado e adequado às necessidades de seus beneficiários.

A nova estrutura reúne maior capacidade de internação, ampliação dos cuidados intensivos, centro cirúrgico, centros completos de diagnóstico e oftalmologia, contribuindo para concentrar diferentes etapas da assistência em um mesmo ambiente.

Mais leitos e ampliação da capacidade hospitalar

Uma das principais mudanças está na estrutura de internação. O hospital passou de 31 para 89 leitos, distribuídos entre apartamentos, enfermarias e acomodações exclusivas da categoria Black, além de leitos destinados à assistência intensiva e à recuperação cirúrgica.

O número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também aumentou e foi de 10 para 28, ampliando a capacidade de atendimento a pacientes que necessitam de monitoramento contínuo e cuidados especializados.

Diagnóstico, oftalmologia e centro cirúrgico integrados



Além do aumento da capacidade de internação, a expansão contempla centros de diagnóstico e de oftalmologista completos, ampliando a estrutura disponível para a realização de exames e avaliações de saúde.

A unidade também conta com centro cirúrgico, integrado à estrutura hospitalar, reforçando os recursos disponíveis para a realização de procedimentos e para o acompanhamento dos pacientes nas diferentes etapas da assistência, conforme a indicação médica.

Ter disponível em um único local internação, terapia intensiva, recuperação cirúrgica, diagnóstico e oftalmologia fortalece a estrutura do hospital da MedSênior na Barra e amplia as possibilidades de atendimento dentro da rede própria da operadora.

“A iniciativa está alinhada ao conceito do Bem Envelhecer, que orienta a atuação da MedSênior e valoriza a promoção da saúde, a autonomia, a qualidade de vida e o cuidado humanizado. Ao ampliar a estrutura do hospital da Barra da Tijuca, a gente reforça nosso compromisso com a oferta de uma assistência cada vez mais completa aos beneficiários no Rio de Janeiro”, avalia dra. Priscila.

Sobre a MedSênior



A MedSênior é uma operadora de saúde especializada no atendimento ao público a partir dos 49 anos, com foco em medicina preventiva e no conceito do Bem Envelhecer. Seu modelo de cuidado é baseado na excelência do atendimento humanizado, personalizado e multidisciplinar, tendo como compromissos a promoção da autonomia, qualidade de vida e da longevidade saudável - tudo isso aliado à inovação e ao acompanhamento integrado da jornada do paciente.

Com 16 anos de atuação e com 46 unidades próprias em sete estados e no Distrito Federal, além de uma ampla rede credenciada, a empresa tem a tecnologia como aliada para oferecer serviços que proporcionam qualidade de vida real aos seus mais de 320 mil beneficiários.

