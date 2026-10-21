Material foi encaminhado à delegacia de Vicente de Carvalho - Reprodução / Redes sociais

Material foi encaminhado à delegacia de Vicente de CarvalhoReprodução / Redes sociais

Publicado 21/10/2026 10:30





Segundo a PM, os agentes realizavam patrulhamento quando se depararam com criminosos armados. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram. Além das armas de uso restrito, os policiais encontraram o equipamento conhecido como "bazuca antidrone".



De acordo com informações preliminares, o dispositivo estaria sendo utilizado por integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na região. O equipamento seria empregado em confrontos com grupos rivais e contra as forças de segurança.



A ação segue em andamento, com buscas em possíveis esconderijos de armas e drogas, além de diligências para localizar suspeitos envolvidos em atividades criminosas na comunidade.



A Polícia Militar informou que mantém as ações na região com o objetivo de combater a criminalidade, apreender materiais utilizados por grupos criminosos e reforçar a segurança da população. O material apreendido foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho). Policiais militares do 41º BPM (Irajá) apreenderam três fuzis e um equipamento antidrone durante uma operação na Comunidade Para Pedro, em Colégio, na Zona Norte do Rio , nesta quarta-feira (21). A ação tinha como objetivo coibir roubos de cargas e veículos na região.Segundo a PM, os agentes realizavam patrulhamento quando se depararam com criminosos armados. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram. Além das armas de uso restrito, os policiais encontraram o equipamento conhecido como "bazuca antidrone".De acordo com informações preliminares, o dispositivo estaria sendo utilizado por integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na região. O equipamento seria empregado em confrontos com grupos rivais e contra as forças de segurança.A ação segue em andamento, com buscas em possíveis esconderijos de armas e drogas, além de diligências para localizar suspeitos envolvidos em atividades criminosas na comunidade.A Polícia Militar informou que mantém as ações na região com o objetivo de combater a criminalidade, apreender materiais utilizados por grupos criminosos e reforçar a segurança da população. O material apreendido foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Líder do tráfico do CV é preso na Zona Norte do Rio

Um homem apontado como liderança do tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV) foi preso na manhã desta terça-feira (20), na Comunidade do Morar Carioca, em Triagem, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, policiais apreenderam uma pistola equipada com um dispositivo conhecido como “kit rajada” e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.

Segundo as equipes, o suspeito era alvo de um trabalho integrado de inteligência e monitoramento que durou mais de três meses. A prisão foi realizada por policiais civis da Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (Coant), em conjunto com agentes da 15ª UPP e do 22º BPM.



De acordo com as investigações, o homem ocupava uma posição de liderança na estrutura criminosa responsável pelo tráfico de drogas na comunidade. Os agentes também identificaram imagens em que ele aparece exibindo um fuzil nas redes sociais.



O suspeito acabou preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Ele também é investigado por envolvimento com organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Após a identificação, os policiais constataram que havia quatro mandados de prisão em aberto contra o homem, relacionados a roubos majorados e tentativa de homicídio qualificado. Entre os casos investigados, está uma tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo contra policiais.



Segundo os agentes, o suspeito também aparece em 24 registros de ocorrência relacionados a roubos, roubos de veículos e tentativas de homicídio.



O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 25ª DP (Engenho Novo), onde ele acabou autuado em flagrante. Na unidade, também foram adotadas as providências para o cumprimento dos mandados de prisão.

O Comando Vermelho é uma das principais facções criminosas do Brasil, com origem no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, na década de 1970. A organização atua principalmente no tráfico de drogas, com influência em diversas comunidades fluminenses, onde disputa territórios com grupos rivais e mantém estruturas criminosas ligadas à venda de entorpecentes e à circulação de armas.

No Rio de Janeiro, o CV é responsável por uma rede de atuação em diferentes comunidades, com grupos responsáveis pela comercialização de drogas e pelo controle territorial. A facção também é associada a confrontos armados com forças de segurança e organizações criminosas rivais.