Esther Cabral confessou ter cometido o crime em Nova Iguaçu - Divulgação

Esther Cabral confessou ter cometido o crime em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 21/10/2026 09:20

Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (20), Esther Pestana Cabral, que confessou ter envenenado e matado o companheiro, Edmilson Batista Vila Verde, em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, após o crime, ela também decapitou e esquartejou a vítima e escondeu partes do corpo em diferentes locais.

De acordo com a polícia, o filho de Esther encontrou parte do cadáver dentro da residência da família e acionou a polícia. Durante as diligências, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) localizaram o tronco da vítima no imóvel. No local, também encontraram uma nota fiscal referente à compra das luvas utilizadas na decapitação e no esquartejamento, o que permitiu identificar o estabelecimento onde o produto havia sido adquirido.



Posteriormente, enquanto parte da equipe encontrava a cabeça e os membros do corpo no interior do veículo da vítima estacionado na rua, cerca de 500 metros da residência, outros agentes foram até a farmácia para apurar a compra feita por Esther.



Conduzida à delegacia juntamente com outras testemunhas para depoimento, a mulher inicialmente apresentou uma versão falsa, segundo a polícia. Após ser confrontada com as provas reunidas durante a investigação, ela confessou o crime.



O homicídio ocorreu na última sexta-feira (16). Esther foi autuada em flagrante por ocultação de cadáver. A autoridade policial também representou à Justiça pela prisão temporária da investigada por homicídio qualificado.



A reportagem não localizou a defesa de Esther. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Polícia identifica motorista que atropelou e matou vendedor de sopas

A Polícia Civil identificou o motorista que atropelou e matou o vendedor de sopas Hugo Souza Fialho, de 27 anos, em Irajá, na Zona Norte do Rio. O acidente ocorreu na noite de 27 de agosto, mas a vítima morreu em 8 de setembro.

O nome do suspeito não foi divulgado. Segundo a corporação, a investigação segue sob sigilo na 27ªDP (Vicente de Carvalho).

Na ocasião do atropelamento, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que Hugo Souza foi atingido por um carro em alta velocidade enquanto andava com seu carrinho de lanches na Rua Oliveira Álvares, próximo ao número 280. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O vendedor chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, mas não resistiu. O enterro aconteceu no dia 10 de setembro no Cemitério Memorial do Rio. A vítima era conhecida por vender sopas diariamente na região.