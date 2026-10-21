Agentes realizaram operação em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Reprodução

Agentes realizaram operação em Belford Roxo, na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 21/10/2026 13:00

Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (21), por armazenar vídeos contendo cenas de abusos sexuais de crianças e adolescentes no próprio celular, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O autor era alvo de uma operação da Polícia Federal contra os crimes de armazenamento, compartilhamento, comercialização e produção dessas mídias na internet.

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As investigações tiveram início nesse ano, após a Delegacia de Polícia Federal em Niterói (DPF/NRI) prender um suspeito e identificar, em seu celular, um grupo que tinha o objetivo principal de compartilhar perfis de crianças e adolescentes, além de repassar informações pessoais das vítimas.

O material apreendido indicou que os integrantes do grupo compartilhavam dados com o objetivo de facilitar abordagens virtuais posteriores, utilizando perfis falsos em redes sociais e aplicativos de mensagens para conquistar a confiança das vítimas. Depois, eles buscavam fotos, vídeos íntimos ou outros registros de natureza sexual.

Além disso, a apuração descobriu que o grupo funcionava como um espaço de trocas de experiências e de informações, o qual os participantes conversaram sobre estratégias de manipulação, coerção emocional e chantagem.

O aprofundamento das investigações permitiu identificar um integrante ativo do grupo, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (21). Durante as buscas, agentes encontraram vídeos de natureza sexual envolvendo crianças e adolescentes no celular utilizado pelo investigado, o que resultou na sua prisão em flagrante. O aparelho foi apreendido e passará por perícia técnica criminal para continuidade das apurações.



O preso, de 30 anos, que não teve a identidade revelada, responderá por crimes relacionados ao armazenamento, compartilhamento, comercialização e produção de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.



Em nota, a Polícia Federal reforçou a importância da prevenção e da orientação de pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.

"O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção", diz o texto.



Embora o termo "pornografia" ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual de crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.