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Homem morre após perseguição seguida de tiroteio em Botafogo
Ação teve relação com as buscas por suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra a idosa Tania Andrade Lima, de 80 anos
Uma perseguição seguida de um intenso tiroteio deixou um homem morto e uma mulher ferida, na manhã desta quarta-feira (21), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação teve relação com as buscas por suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra a idosa Tania Andrade Lima, de 80 anos.
Segundo a Polícia Civil, agentes da 14ª DP (Leblon) realizavam diligências de inteligência quando souberam sobre a localização de um veículo envolvido no crime contra a idosa, ocorrido na última quinta-feira (15). A corporação informou que, ao perceber a presença da equipe, o motorista, identificado como Luis Fernando Rodrigues dos Santos, tentou atropelar os policiais. Além disso, o homem também teria atirado.
Ainda de acordo com a Civil, os agentes reagiram e atiraram contra o criminoso, o que gerou um intenso tiroteio. Luis foi atingido, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.
Uma mulher, que também estava no automóvel, ficou ferida por estilhaços. As equipes a socorreram e a encaminharam para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre a identificação e estado de saúde dela.
O veículo perseguido ficou com diversas marcas de tiros no para-brisas dianteiro. Uma viatura também foi atingida.
Durante a perseguição, o motorista atingiu o carro dirigido pelo aposentado Paulo Roberto de Andrade Cardoso, de 72 anos, que passava pela Rua São Clemente. O veículo do homem ficou com a traseira destruída.
"Foi muito tiro. Fiquei desorientado. Deu uma pancada na minha traseira e eu perdi o controle. Fiquei até tonto na hora, uma pancada tão violenta. Aí, tentando controlar o carro, bati em outro que vinha ao lado. Machuquei só a mão, mas ficou o prejuízo do carro. Agora vou lá na 14ª DP, me chamaram para depor", contou o aposentado.
A Rua São Clemente é uma via de grande movimentação de Botafogo, onde estão localizados o Palácio da Cidade - local de trabalho do prefeito do Rio - e diversos colégios. A comunidade Santa Marta também tem acesso pela localidade.
Devido à ocorrência, uma faixa da Rua São Clemente está interditada, na altura da Rua da Matriz. O trânsito apresenta retenções a partir da Rua Muniz Barreto. O Centro de Operações Rio (COR) orienta aos motoristas que trafegam para o Humaitá a passagem pela Rua Mena Barreto e a Rua Visconde de Silva.
Quadrilha de roubos
De acordo com a Polícia Civil, Luis Fernando Rodrigues dos Santos é uma das lideranças de uma quadrilha responsável por roubos na Zona Sul do Rio. A corporação informou que o homem acumulava 27 passagens policiais, principalmente por crimes de roubo.
Ele já havia sido identificado no curso das investigações relacionadas à tentativa de latrocínio contra Tania. A localização do suspeito foi possível graças ao trabalho integrado de inteligência policial, com o apoio do sistema da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro (Civitas) que realizou o monitoramento da placa do veículo utilizado por ele.
As informações indicaram que o carro estava sendo empregado no suporte logístico a outros integrantes da quadrilha, inclusive nesta quarta-feira (21), quando um grupo de assaltantes estaria atuando nas regiões do Centro e da Zona Sul.
As informações indicaram que o carro estava sendo empregado no suporte logístico a outros integrantes da quadrilha, inclusive nesta quarta-feira (21), quando um grupo de assaltantes estaria atuando nas regiões do Centro e da Zona Sul.
Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do confronto que terminou na morte de Luis serão objeto de procedimentos legais e periciais pertinentes.
Tentativa de latrocínio
A arqueóloga e professora aposentada Tania Lima caminhava pela calçada da Rua General Venâncio Flores, no Leblon, na Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (15), quando foi abordada por um criminoso que tentou roubar sua bolsa.
Durante a ação, o homem derrubou a vítima e continuou tentando retirar o pertence, mesmo com ela caída no chão. Em seguida, efetuou três disparos, que atingiram o pescoço, o ombro e uma das mãos da mulher.
Imagens de câmeras de segurança registraram a violência. Após conseguir levar a bolsa, o assaltante fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa, que o aguardava nas proximidades. Três homens que estavam na região intervieram durante o roubo.
Um criminoso entrou em luta corporal com uma idosa durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (15) Crédito: Arquivo pessoal https://t.co/2yQDkLLA7P— Jornal O Dia (@jornalodia) October 15, 2026
Segundo a Polícia Civil, os investigadores iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do caso. Com o avanço do trabalho, um dos suspeitos foi identificado. Ele seria integrante de um grupo responsável por roubos recorrentes na Zona Sul do Rio, com atuação relacionada à região do Complexo do São Carlos, onde fica o Morro da Coroa.
Após identificarem um endereço ligado ao homem, os policiais foram ao local, nesta segunda-feira (19), para buscar elementos que contribuam para a investigação. Os agentes apreenderam aparelhos celulares e outros objetos que serão submetidos à perícia. A motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida. O objetivo agora é localizar e prender o suspeito, além de identificar o segundo envolvido no assalto.
Tania foi socorrida por equipes da Operação Segurança Presente e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio. De acordo com informações divulgadas pela unidade de saúde, ela teve ferimentos no pescoço e no ombro, considerados sem gravidade, além de uma lesão na mão que exigia maiores cuidados. Posteriormente, deixou o hospital acompanhada de familiares, que optaram por transferi-la para uma unidade conveniada ao plano de saúde.
A vítima é uma pesquisadora reconhecida nacional e internacionalmente por sua contribuição à Arqueologia. Professora aposentada do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela teve papel importante na descoberta do Cais do Valongo, na Zona Portuária, um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Em 2023, recebeu o Hypatia Award, prêmio internacional concedido em reconhecimento à sua atuação na área.
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