CedTEA 18+ já recebeu 78 adultos para avaliação de autismo - Divulgação / Governo do RJ - Mauricio Bazilio

CedTEA 18+ já recebeu 78 adultos para avaliação de autismoDivulgação / Governo do RJ - Mauricio Bazilio

Publicado 22/10/2026 18:00 | Atualizado 22/10/2026 18:00

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Segundo a neuropsicóloga Stephanie Duarte, dificuldades de interação social estão entre as queixas mais comuns de quem procura o serviço na idade adulta.Morador de Paraty, Diogo Aguilar, de 20 anos, foi um dos pacientes encaminhados para investigação. Ele conta que as dificuldades de comunicação e situações em que era mal interpretado motivaram a busca por respostas.“Não conseguia me comunicar direito com as pessoas e isso começou a me incomodar. Na avaliação, esclareceram questões relacionadas à minha memória e situações em que fui mal interpretado. Consegui compreender um pouco mais sobre mim. Agora tenho respostas que sozinho não conseguiria ter. Acho que vai melhorar bastante a minha vida”, relatou.A avaliação também pode apontar condições diferentes do transtorno do espectro autista. Foi o caso de Diego José Torres da Silva, de 18 anos, morador de Japeri, que recebeu o diagnóstico de deficiência intelectual após passar pela equipe multiprofissional.“ A vida toda sofri bullying e não entendia por que isso acontecia comigo; não sabia a quem pedir ajuda. Ter o diagnóstico é positivo para que eu possa me tratar de forma correta”, contou o estudante.O CedTEA 18+ é vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e administrado pela Fundação Saúde. O serviço realiza exclusivamente avaliações diagnósticas, sem oferecer acompanhamento terapêutico continuado.Quando o TEA é confirmado, o paciente recebe orientações sobre direitos, benefícios, atendimento prioritário e emissão da carteira de identificação. Concluída essa etapa, ele retorna ao município de origem para dar continuidade ao cuidado na rede de saúde local. Os encaminhamentos para a unidade são feitos pelos sistemas de regulação dos municípios.