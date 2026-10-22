Luiz Fernando foi baleado na cabeça enquanto estava trabalhando em carro de aplicativo - Reprodução/TV Globo

Luiz Fernando foi baleado na cabeça enquanto estava trabalhando em carro de aplicativoReprodução/TV Globo

Publicado 22/10/2026 13:58

O motorista de aplicativo Luiz Fernando Santos, de 46 anos, baleado na cabeça na região da Colônia , em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quarta-feira (21), teria sido confundido com um miliciano da região. Segundo a mulher da vítima, Renata Vianna, ele foi pego de surpresa pelos bandidos enquanto estava em uma corrida.

Renata conversou com a imprensa na porta do Hospital Municipal Miguel Couto, para onde Luiz foi transferido e segue internado em estado gravíssimo. Ela explicou que o marido havia a deixado na igreja e pretendia buscá-la no fim da missa, mas que não retornou suas mensagens.



"Ele não tinha medo de andar na rua, ele abaixava o vidro, fazia as coisas, os próprios colegas vão ajudando um ao outro, ele provavelmente foi pego de surpresa. Por isso que eu me espantei. Ele foi fazer umas corridinhas, disse que voltava para me buscar e aconteceu essa tragédia. Ele estava levando um passageiro e parece que confundiram o carro dele com um miliciano dali, aí vieram dois caras na moto e atiraram", afirmou.



Ainda segundo Renata, como o marido não a respondeu, ela achou que ele pudesse ainda está trabalhando e decidiu ir para casa, quando foi acordada por volta das 3h por policiais informando o que havia acontecido.



Ela acrescentou que Luiz é administrador e teria começado a trabalhar como motorista de aplicativo há pouco tempo.



"Ele está passando por isso por causa de uma confusão, de richa de bandido. Eu estava na igreja, ele ia pra voltar, era só pra fazer uma corrida pequena, curta. Ele é trabalhador, um cara muito importante pra mim. Ele estava muito chateado de está passando por isso, de ter que ser Uber, porque ele é administrador, tem MBA, pós-graduação, três faculdades, mas estava difícil voltar para abrir a empresa de novo", lamentou.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os agentes encontraram a vítima ferida dentro de um veículo, que apresentava marcas de tiros.



O motorista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, sendo transferido na madrugada desta quinta-feira (22).



Durante a tarde, Luiz Fernando foi para o Hospital Municipal Miguel Couto e depois transferido para a rede privada. O estado de saúde dele é considerado grave.

A região de Jacarepaguá é alvo de uma disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos. O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara). A perícia foi acionada para o local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos e autoria do crime.