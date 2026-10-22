Cedae reduz produção de água no Sistema GuanduDivulgação / Cedae
Segundo a companhia, a previsão é que o serviço seja concluído até o fim do dia. Durante o reparo, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade.
A produção será retomada gradualmente após a conclusão do serviço.
Bairros afetados
Em nota, a empresa informou que o fornecimento será normalizado gradualmente em até 72 horas após o restabelecimento da operação da ETA Guandu. O prazo pode variar de acordo com a localidade, especialmente em áreas mais elevadas e nas pontas da rede.
A concessionária orienta os clientes a economizar água e adiar tarefas não essenciais ou que exijam maior consumo durante o período. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 0800 772 1025 ou acessar o site (https://riomaissaneamento.com.br).
Já a Águas do Rio informou que também poderão ocorrer casos de baixa pressão ou interrupção no abastecimento no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital, além de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.
A concessionária afirmou que acompanha a situação e também orienta os moradores das regiões afetadas a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais até a regularização do fornecimento. A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.
Falta de água em Macaé
Segundo Welberth, o problema atinge bairros de norte a sul da cidade. Entre os locais citados está Lagomar, onde, de acordo com o prefeito, o fornecimento continua insatisfatório. Ele também apontou dificuldades no extremo sul do município e cobrou melhorias no sistema de distribuição.
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