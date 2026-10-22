Cedae reduz produção de água no Sistema Guandu - Divulgação / Cedae

Cedae reduz produção de água no Sistema GuanduDivulgação / Cedae

Publicado 22/10/2026 10:19 | Atualizado 22/10/2026 10:20





Segundo a companhia, a previsão é que o serviço seja concluído até o fim do dia. Durante o reparo, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade.



A produção será retomada gradualmente após a conclusão do serviço. abastecimento de água foi interrompido nesta quinta-feira (22) em bairros das zonas Oeste, Norte e Sul do Rio, no Centro e em sete municípios da Baixada Fluminense. A suspensão ocorre devido a um reparo emergencial em uma tubulação do Sistema Guandu, de responsabilidade da Cedae.Segundo a companhia, a previsão é que o serviço seja concluído até o fim do dia. Durante o reparo, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade.A produção será retomada gradualmente após a conclusão do serviço.

Bairros afetados



Segundo a Rio+Saneamento, a interrupção afeta os seguintes bairros atendidos pela concessionária: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.



Em nota, a empresa informou que o fornecimento será normalizado gradualmente em até 72 horas após o restabelecimento da operação da ETA Guandu. O prazo pode variar de acordo com a localidade, especialmente em áreas mais elevadas e nas pontas da rede.



A concessionária orienta os clientes a economizar água e adiar tarefas não essenciais ou que exijam maior consumo durante o período. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 0800 772 1025 ou acessar o site (https://riomaissaneamento.com.br).



Já a Águas do Rio informou que também poderão ocorrer casos de baixa pressão ou interrupção no abastecimento no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital, além de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.



A concessionária afirmou que acompanha a situação e também orienta os moradores das regiões afetadas a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais até a regularização do fornecimento. A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.



Falta de água em Macaé

A falta de água em diferentes regiões de Macaé levou o prefeito Welberth Rezende (Cidadania) a aumentar a pressão sobre a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (20), o prefeito criticou o abastecimento no município, cobrou o cumprimento de compromissos assumidos pela companhia e afirmou que a população não pode mais esperar por soluções.



Segundo Welberth, o problema atinge bairros de norte a sul da cidade. Entre os locais citados está Lagomar, onde, de acordo com o prefeito, o fornecimento continua insatisfatório. Ele também apontou dificuldades no extremo sul do município e cobrou melhorias no sistema de distribuição.