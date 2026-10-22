X do Nuno
Meio ambiente está intimamente ligado à economia de um país
Presidente do PSOL de Magé é agredido com soco e tapa em ato pró-Lula
Homem responsável pelas agressões seria um militante da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL); Polícia Civil vai investigar o caso
Entregador ferido em Madureira precisa de sangue; saiba como ajudar
Jovem foi atingido por dois tiros em ataque no Morro do Cajueiro, na Zona Norte; doações podem ser feitas no Hemorio, no Centro
Alerj aprova projeto que classifica facções criminosas como terroristas
Medida aprovada na comissão atinge Comando Vermelho e PCC; proposta busca reforçar a segurança pública e criar ações
Vídeo flagra perseguição que terminou na morte de suspeito em Botafogo
Luís Fernando Rodrigues dos Santos era investigado de participar da tentativa de latrocínio contra Tania Andrade Lima, de 80 anos
Fábrica transforma resíduos em produtos sustentáveis na Rocinha
Apoiada pela Faperj, iniciativa também promove oportunidade para a geração de renda na comunidade, localizada na Zona Sul do Rio
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