Publicado 22/10/2026 00:00

Preservar a natureza e gerar riqueza não são objetivos opostos. Segundo um estudo da FGV, a redução do desmatamento pode evitar R$ 1,16 trilhão em danos climáticos globais. Proteger o meio ambiente também é proteger a economia.

Minha dica para este segundo turno: confira seu local de votação e exerça seu direito ao voto. A democracia plena depende da participação popular. Não deixe nas mãos dos outros uma decisão que também definirá o futuro do seu país. Seu voto pode ser decisivo para os rumos que tomaremos nos próximos anos.