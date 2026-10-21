Câmera de segurança mostra perseguição e batida em tiroteio com morte em Botafogo - Reprodução/ Gabriel Tecnologia

Câmera de segurança mostra perseguição e batida em tiroteio com morte em BotafogoReprodução/ Gabriel Tecnologia

Publicado 21/10/2026 19:07 | Atualizado 22/10/2026 11:00

Veja as imagens:



Vídeo mostra perseguição e batida em tiroteio que terminou com morte de suspeito em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (21) Reprodução/Gabriel Tecnologia https://t.co/rM1M2BGhfo — Jornal O Dia (@jornalodia) October 21, 2026

Segundo a Polícia Civil, agentes da 14ª DP (Leblon) realizavam diligências de inteligência quando obtiveram informações sobre a localização de um veículo envolvido no crime contra a idosa. De acordo com a corporação, ao perceber a presença dos policiais, Luís Fernando tentou atropelar os agentes e também teria efetuado disparos contra a equipe.



O suspeito foi baleado, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. O carro perseguido ficou com diversas marcas de tiros no para-brisa dianteiro. Uma viatura policial também foi atingida.



Durante a perseguição, o suspeito chegou a colidir com o veículo conduzido pelo aposentado Paulo Roberto de Andrade Cardoso, de 72 anos, que trafegava pela Rua São Clemente. A traseira do carro do idoso ficou destruída. Nas imagens é possível ver pedestres se abaixando ao ouvir os disparos efetuados por policiais civis. Logo em seguida, os veículos envolvidos na ocorrência colidem. Os agentes descem da viatura e se aproximam do carro perseguido.Segundo a Polícia Civil, agentes da 14ª DP (Leblon) realizavam diligências de inteligência quando obtiveram informações sobre a localização de um veículo envolvido no crime contra a idosa. De acordo com a corporação, ao perceber a presença dos policiais, Luís Fernando tentou atropelar os agentes e também teria efetuado disparos contra a equipe.O suspeito foi baleado, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. O carro perseguido ficou com diversas marcas de tiros no para-brisa dianteiro. Uma viatura policial também foi atingida.Durante a perseguição, o suspeito chegou a colidir com o veículo conduzido pelo aposentado Paulo Roberto de Andrade Cardoso, de 72 anos, que trafegava pela Rua São Clemente. A traseira do carro do idoso ficou destruída.

"Foi muito tiro. Fiquei desorientado. Deu uma pancada na minha traseira e eu perdi o controle. Fiquei até tonto na hora, uma pancada tão violenta. Aí, tentando controlar o carro, bati em outro que vinha ao lado. Machuquei só a mão, mas ficou o prejuízo do carro. Agora vou lá na 14ª DP, me chamaram para depor", contou o aposentado.

Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de atirar em idosa no Leblon

O Disque Denúncia divulgou, na segunda-feira (19), um cartaz de procurados para ajudar a localizar James Dean Chagas Lindoso, conhecido como Dean, de 44 anos, apontado como autor de três disparos contra a arqueóloga e professora aposentada.



Também na segunda-feira, policiais civis da 14ª DP (Leblon), responsável pela investigação, realizaram uma operação no Morro da Coroa, no Catumbi, na Região Central do Rio. A ação contou com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no crime.



Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares e outros objetos, que serão submetidos à perícia. O material poderá contribuir para esclarecer a participação dos investigados no assalto.

Relembre o crime

A vítima foi atingida por três tiros: um no pescoço, outro no ombro, sem maiores complicações, e um terceiro na mão, ferimento que exigiu maior atenção médica. Tânia ficou conhecida por liderar a localização do Cais do Valongo nos trabalhos de revitalização da Zona Portuária executados pela Prefeitura do Rio.

Imagens de câmeras de segurança na região registraram o assalto. Na ocasião, a professora caminhava pela calçada quando foi abordada por um criminoso que tentou roubar sua bolsa. Durante a ação, o homem a derrubou no chão e continuou tentando retirar o pertence, mesmo com ela caída. Em seguida, atirou. Após conseguir levar a bolsa, o assaltante fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa, que o aguardava nas proximidades. Três homens que estavam na região intervieram durante o roubo.