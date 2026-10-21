Catedral Metropolitana passa por obras de restauraçãoDivulgação / Governo do Rio
A etapa inicial contempla a restauração e a afinação dos seis sinos da torre, cujos pesos variam entre 300 quilos e 3,5 toneladas. Retirados com o auxílio de guindastes para a realização dos serviços, os materiais estão prontos e têm retorno previsto à torre em novembro.
"Os sinos já estão prontos e estão em exposição na entrada da Catedral. Estamos na etapa de realizar o acabamento da torre que fica na área externa. A parte da fachada, que é feita toda de concreto, estava bem danificada. Primeiro estamos fazendo uma limpeza profunda e, em seguida, faremos todo o restauro com um material especial. Na parte interna, além dos vitrais que estão sendo minuciosamente cuidados, estamos cuidando da parte estrutural que já estava em deterioração", afirmou.
A Catedral Metropolitana é um dos principais ícones da arquitetura modernista carioca e recebe milhares de turistas e fiéis por ano. O projeto de restauração abrange ainda a recuperação da fachada, dos vitrais e de outros elementos da arquitetura. Todos esses reparos já estão em andamento e com previsão de término total para julho de 2027.
Obra artística
O restaurador responsável é Claudio Sacramento, de 51 anos, que desde os 14 anos trabalha no local. Ele conhece como ninguém cada canto dos vitrais coloridos.
"Para mim é muito prazeroso, pois é como se fosse a minha casa sendo reformada. É uma vida inteira aqui. Sempre fizemos pequenas manutenções nos vitrais, mas este é o primeiro grande reparo em todos eles. É um trabalho manual e artístico muito escasso. É arte sacra", contou.
O padre Arthur Torres, que celebra as missas do templo, pontou que as obras acontecem em um momento muito especial.
"A obra chega num momento muito oportuno: a tempo de celebrar o Jubileu de Ouro da nossa Catedral. Ela [a Catedral] marca uma presença significativa no coração da cidade. A reforma traz muitos benefícios, pois torna ela mais bonita e atraente, fazendo com que as pessoas que a visitem sintam a presença de Deus. Então, é repleto de alegria que celebramos todo este restauro", declarou.
A obra integra o Programa Infratur, voltado à revitalização e qualificação de patrimônios turísticos e prédios públicos estaduais. O investimento total é de R$ 72,1 milhões, custeado com recursos do Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro (Funserj).
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