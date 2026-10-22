Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação
Durante o interrogatório, o suspeito apresentou uma versão segundo a qual a própria vítima teria provocado os ferimentos. A hipótese foi descartada no curso da investigação, que busca esclarecer a dinâmica do ataque e reunir provas sobre as circunstâncias da morte.
No local do crime, os agentes encontraram o cabo de uma faca sem a lâmina. O objeto passou a integrar a apuração, que também considera os depoimentos colhidos e os resultados dos exames periciais para reconstruir o que aconteceu.
A investigação está sob responsabilidade da DHBF. A polícia trabalha para esclarecer os detalhes do crime e verificar quais elementos técnicos sustentam o descarte da versão apresentada pelo suspeito. Valéria era mãe de seis filhos. Os três mais novos moravam com o pai, ex-marido dela. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Valéria.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para recolher o corpo na Rua dos Quartéis, em Comendador Soares. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Diretora de presídio é afastada por suspeita de desvio de alimentos
Segundo a pasta, a ação ocorreu através da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e pela Corregedoria da instituição, após o recebimento de uma denúncia e monitoramento.
A servidora foi flagrada em uma situação suspeita de desvio de produtos alimentícios e encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato. Alimentos como carne, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados foram encontrados no porta-malas do seu carro.
Além do afastamento imediato da função, o órgão instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta da diretora na esfera administrativa.
"A Seppen reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores, e mantém atuação permanente no combate a essas práticas, por meio da Corregedoria e da Ssispen", acrescentou a secretaria em nota. A reportagem não localizou a defesa de Graça. O espaço está aberto para eventuais manifestações
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