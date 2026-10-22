Caso está sendo investigado pela DHBF - Divulgação

Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação

Publicado 22/10/2026 19:03

Maxwel de Souza Gomes, de 37 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira, Valéria Silva de Jesus Lima, de 42, em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A mulher foi esfaqueada nesta quinta-feira (22), na Comunidade Três Campos, e morreu após ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) como feminicídio. Valéria sofreu três golpes de faca: dois no tórax e um abaixo da axila direita. Apesar de ter sido socorrida, ela não resistiu aos ferimentos. Maxwel foi detido na unidade de saúde e levado para a delegacia, onde prestou depoimento.



Durante o interrogatório, o suspeito apresentou uma versão segundo a qual a própria vítima teria provocado os ferimentos. A hipótese foi descartada no curso da investigação, que busca esclarecer a dinâmica do ataque e reunir provas sobre as circunstâncias da morte.



No local do crime, os agentes encontraram o cabo de uma faca sem a lâmina. O objeto passou a integrar a apuração, que também considera os depoimentos colhidos e os resultados dos exames periciais para reconstruir o que aconteceu.



A investigação está sob responsabilidade da DHBF. A polícia trabalha para esclarecer os detalhes do crime e verificar quais elementos técnicos sustentam o descarte da versão apresentada pelo suspeito. Valéria era mãe de seis filhos. Os três mais novos moravam com o pai, ex-marido dela. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Valéria.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para recolher o corpo na Rua dos Quartéis, em Comendador Soares. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa Maxwel de Souza Gomes. O espaço segue aberto para manifestações.

Diretora de presídio é afastada por suspeita de desvio de alimentos

Graça Maria Silva de Souza, diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio, foi afastada do cargo por suspeita de desviar alimentos da unidade prisional. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) nesta quinta-feira (22).



Segundo a pasta, a ação ocorreu através da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e pela Corregedoria da instituição, após o recebimento de uma denúncia e monitoramento.



A servidora foi flagrada em uma situação suspeita de desvio de produtos alimentícios e encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato. Alimentos como carne, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados foram encontrados no porta-malas do seu carro.



Além do afastamento imediato da função, o órgão instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta da diretora na esfera administrativa.



"A Seppen reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores, e mantém atuação permanente no combate a essas práticas, por meio da Corregedoria e da Ssispen", acrescentou a secretaria em nota. A reportagem não localizou a defesa de Graça. O espaço está aberto para eventuais manifestações