No último domingo, fila para conseguir um carro no aeroporto Santos Dumont durou horas - Reprodução

Publicado 05/07/2023 00:00

“O que era pra ser uma corrida básica de dois minutos, de um ponto pro outro, se tornou uma espera de quase uma hora. Isso porque eu ia para o meu escritório a 800 metros dali, onde estava estacionado meu carro”.



A fala é de um amigo empresário que chegou de uma viagem no domingo à noite e ficou todo esse tempo para conseguir um carro de aplicativo nos pontos de espera do aeroporto Santos Dumont…



Segundo ele, que até filmou, era uma fila enorme, lotada de passageiros na mesma situação que ele… E com muita razão em reclamarem!



Enquanto todos tentavam, cheios de mala, conseguir uma corrida, contavam um para os outros o caos que sempre é por ali… Isso porque a gente tá falando de um aeroporto bem no coração do Rio de Janeiro, no Centro!



“É um absurdo, acho que o Santos Dumont é o único aeroporto no mundo em que você não tem um metrô ou um transporte eficiente na área de desembarque. Já tô aqui há 40 minutos e nada de ninguém aceitar”, contou uma passageira também na fila.



Pra muita gente, pode até parecer um “perrengue chique”, mas se for parar pra analisar é uma situação que afeta todo mundo… O Rio inteiro só tem a perder!



Como eu disse, era domingo à noite… E ainda estava chovendo. O escritório dele era superperto dali, dava pra ir a pé…



“Mas como, se a segurança é um outro problema? Não iria me arriscar ser assaltado enquanto andava, com mala, pegando chuva… É muito estressante”, disse ele que logo que conseguiu pegar o carro, perguntou ao motorista o porquê da demora…



“Eu olhava no aplicativo e via que o carro não andava de jeito algum, achei que fosse trânsito, mas as redondezas, e o estacionamento do aeroporto estavam vazios. Depois de muita conversa no carro, ele admitiu que estava com dois aplicativos abertos, o Uber e o 99, e ficou esperando qual corrida seria mais vantajosa, já que a minha, pela proximidade era barata demais”.



Complicado… Que fique claro que a gente aqui não tá julgando o motorista pela estratégia dele de garantir uma grana a mais, até porque ele tá ali na luta pelo sustento! Mas é puxado.



Pra se ter ideia, no aplicativo 99, o tal motorista era o número 25 da fila! Imagina se ele resolvesse esperar uma corrida mais cara aparecer?! Olha o tempo que esse povo ficaria lá no aeroporto aguardando…



Então, pensa comigo: o turista que chega por aqui quer rapidamente curtir a cidade! Quanto mais tempo ele demora esperando um carro para buscá-lo, menos ele vai gastar num restaurante, numa loja, num passeio pelos pontos turísticos…



Todo um sistema é prejudicado, e aqui no Rio, mil vezes mais, já que a gente tá falando de uma cidade que depende do turismo para fazer sua economia girar…



De nada adianta restringir voos no aeroporto se a área externa não dá o devido suporte para quem tá de chegada. E isso também se estende ao Galeão, tá?



É uma luta árdua, a gente está sim vendo os esforços, mas se não mudar, essa novela aí vai continuar tendo capítulos bem difíceis de serem assistidos!



“Fico muito grata por tudo que você e sua equipe fizeram pelo meu príncipe. Graças a vocês, conseguimos a cama hospitalar, fraldas e ainda a ajuda de custo para embolsar a nossa casa. Hoje sou eu que ajudo outras mães e seus filhos com deficiência.”



Que delícia receber uma mensagem como essa… Foi enviada pela Mylena Almeida, lá de Campo Grande, mãe do Micael Douglas, de seis anos, que tem microcefalia.



Ano passado a gente fez uma supercorrente do bem por ele, aqui na coluna e também no meu programa de rádio… A vida do menino mudou completamente!



“Depois da repercussão do seu programa, eu montei uma rede de apoio como outras mães na mesma situação, o projeto ‘Anjos de Luz’”.



São mensagens como essa que motivam a seguir em frente. Vale muito a pena fazer o bem! Ah, e quem puder colaborar com o projeto, é só entrar em contato: (21) 99433-3611