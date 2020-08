Cinema Henfil do Brasil

O Cinema Municipal Henfil de Maricá, o único público da cidade, inicia uma nova fase com a reabertura hoje. Antes um cineteatro, agora o local está totalmente voltado para a programação audiovisual. Apesar da reforma e da instalação de novos equipamentos igualarem a qualidade do espaço a das maiores salas de cinema do Brasil, o Cine Henfil pretende fugir do circuito comercial e levar ao público filmes, documentários e mostras que retratem a cultura brasileira.

"A gente quer trazer outra ótica, com filmes étnicos, um cinema dos povos indígenas, das matrizes que fazem parte da formação do povo brasileiro, da cultura popular, do cinema independente, um debate com os diretores. Um circuito mais humanístico. Um instrumento de transformação", explicou o secretário municipal de Cultura, Sady Bianchin.

Para celebrar a reinauguração, que ainda não pode receber o público, por conta da pandemia de covid-19, os canais oficiais da prefeitura no Youtube e Facebook, vão transmitir o documentário "Henfil" da diretora Ângela Zoé, às 17h. Além do entretenimento, o novo Cine Henfil vai levar às escolas municipais, projetos educacionais, depois da pandemia, com mostras e lançamentos de filmes.

A Secretaria de Cultura e o Instituto de Tecnologia também articulam a criação de um Polo de Cinema e uma rede de audiovisual que transformem Maricá em uma cadeia produtiva de cinema e que permita à cidade contar com a economia criativa. O prefeito Fabiano Horta tem conversado com as escolas italiana Cinecittà e cubana Los Baños e faculdades de cinema do Rio de Janeiro para uma parceria simbólica. Em troca das locações e produções, o Polo receberá ajuda com a metodologia e tecnologia de produção das instituições.

Artistas e espaços culturais do município afetados pela pandemia estão sendo cadastrados para receberem o auxílio do Governo Federal, previsto na Lei Aldir Blanc. Enquanto o novo normal não chega, o secretário de Cultura faz planos para o futuro.

"A gente já pensa no futuro pós-pandemia. A cidade tem uma grande filmografia e nós estamos trabalhando para ter um Polo Cultural, não só para a cidade, mas para todo o Rio de Janeiro. Nós queremos fazer um festival dos festivais, que abranja todas as linguagens, com a poesia sendo o carro-chefe. Queremos trabalhar vários projetos para a cultura da cidade, no novo normal".