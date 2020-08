Ontem foi inaugurado o Colégio Estadual Darcy Ribeiro, a primeira escola de Itaipuaçu, distrito de Maricá. Com capacidade para atender até 600 alunos em três turnos, a nova unidade de ensino da Secretaria de Educação foi aberta com a presença do governador Wilson Witzel. Segundo Witzel, o próximo passo é levar para lá uma Faetec, rede voltada para o ensino profissionalizante. O governador disse que desde 2019 já foram inauguradas 40 escolas em todo o estado do Rio.

De acordo com a Secretaria de Educação, o Colégio Estadual Darcy Ribeiro será implantado em módulos. A previsão é de que sejam atendidas 15 turmas do ensino médio regular. Os planos são novas cinco salas de aula para 2021. "Para que possamos alocar os nossos alunos e zerar a demanda que há na região de Maricá", disse o secretário de Educação, Pedro Fernandes.

O prefeito Fabiano Horta alegou que o crescimento da densidade populacional de Maricá e a consequente demanda por serviços públicos vêm aumentando nos últimos anos. "A demanda da rede municipal de Maricá cresce em torno de 11% ao ano, refletindo na procura por vagas na rede de ensino médio. Itaipuaçu demandava há muito tempo uma escola para o segmento. Ver os alunos tendo que se deslocar ao centro de Maricá ou a Niterói para estudar era algo que nos incomodava. Por isso, foi fundamental a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado - ressaltou o prefeito, Fabiano Horta.