Tenista se prepara para torneio nacional

Niteroiense e vencedora da medalha de ouro no Techset Open na modalidade infanto-juvenil, no último fim de semana, a estudante Agnes Pegorim, de apenas 16 anos, agora se prepara para disputar a etapa nacional em setembro. A competição é realizada pelo Universal Tennis Rating, que reúne mais de 3,5 milhões de resultados de jogos disputados por 270 mil atletas profissionais e amadores registrados, para identificar atletas com níveis semelhantes de habilidade.

O torneio conta com etapas realizadas em todo o mundo e reúne representantes de 205 países. No Rio de Janeiro, a prática do tênis ficou temporariamente proibida, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas voltou a ser liberada em julho, por ser considerada esporte individual.

"O cenário ainda é incerto devido à pandemia. Mas vou me preparar, treinando muito, para conquistar mais uma vitória", disse a atleta que, já conquistou prêmios em diversas competições.

"Praticar exercícios regularmente ajuda a pensar com mais clareza, melhora o desempenho da memória e promove maior concentração, além de ajudar também nas habilidades de caráter socioemocional", explicou a diretora do colégio Pensi Niterói, Raquel Hort, onde Agnes estuda.