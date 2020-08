Escolas da rede municipal de ensino de São Gonçalo se preparam para a retomada das atividades presenciais administrativas. O retorno começou segunda-feira e desde a última semana, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) higieniza as unidades para prevenir a disseminação da covid-19.

Agentes do Controle de Endemias (ACE) realizam a sanitização com motofogs. De acordo com a Semed, para limpar os ambientes, é usado amônia de quinta geração diluída em glicerina vegetal, que age como uma película e mata os micro-organismos que estão no local, como vírus, bactérias, fungos e ácaros, e formam uma camada protetora, mantendo o espaço desinfetado.

O atendimento ao público nas unidades é de 9h às 17h. Ontem, passaram pela higienização as escolas Professora Zulmira Mathias Netto, no bairro Paraíso; Ciep 438 Rubens Maurício da Silva Abreu, no Galo Branco; Pastor Ricardo Parise, no Jockey; e a escola Pastor Haroldo Gomes, em Itaúna.

Na última semana, a limpeza aconteceu nas escolas Florisbela Maria Nunes, no Boa Vista; Jardim de Infância Menino Jesus, no Boaçu; Professora Aurelina Dias Cavalcanti, Professora Genecy Suhett, Umei Ednea Mascarenhas, todas no bairro Amendoeira; Niuma Goulart Brandão, em Itaúna; Umei Maria Noêmia, em Santa Catarina; Centro de inclusão Hellen Keller e Lúcio Thomé Feteira, no Vila Lage; e a Creche Municipal Professora Natalina Muniz de Oliveira, no Jardim Catarina.

Ainda não há previsão para a volta às aulas na cidade. São Gonçalo é o segundo município fluminense com o maior número de mortes pelo novo coronavírus, ficando atrás apenas da capital. A cidade é também a terceira com mais infectados, atrás apenas do Rio e Niterói. De acordo com o último Boletim divulgado pela prefeitura, já são 624 óbitos, 11.544 casos confirmados, além de 9.043 curados e outras 5 mortes sendo investigadas.