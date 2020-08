Setor de beleza se reinventa

O isolamento social provocado pela pandemia de covid-19 vem afetando o comércio desde março, quando foi decretado o fechamento dos estabelecimentos para evitar a propagação do vírus. Com o setor de beleza não foi diferente. Depois de mais de três meses de portas fechadas, o ramo agora precisa se reinventar para atrair clientes.

O empresário Antonio Carlos de Paula Júnior, de 50 anos, trabalhou para a rede de depilação Pello Menos por 16 anos e há cinco assumiu duas franquias, em São Gonçalo e Copacabana. Ele conta que em todos os anos na rede, nunca enfrentou uma crise financeira como a causada pelo novo coronavírus.

"Fomos duramente impactados pela pandemia e nossa atividade foi uma das últimas a retornar. Retornamos, mas o movimento caiu mais de 50% e nossa retomada tem sido bastante lenta. Nunca tínhamos passado por algo parecido, foi desesperador", desabafou o empresário.

Para conquistar novas clientes e trazer de volta as que cancelaram planos de assinatura durante a pandemia, a rede Pello Menos criou um voucher em que acrescenta crédito em cima do valor pago. Os vouchers podem ser usados em todos os serviços de depilação à cera e cada pessoa pode adquirir até dois para uso próprio e quantos quiser para presentear.

"Quanto maior o valor investido, maior é o bônus, o que dá às clientes um excelente desconto no valor do pacote de depilação", explica Regina Jordão, CEO e fundadora da rede. Os cupons variam de R$30 a R$100 e comprando pelo site, há ainda um bônus que varia de 20% a 50% do valor da compra, e podem ser utilizados até o dia 31 de novembro deste ano, em lojas participantes da promoção.

Além da redução de clientes, estabelecimentos da área de beleza precisaram reduzir o quadro de funcionários. A retomada lenta do movimento preocupa Antonio Carlos, que apesar de não ter dispensado nenhum colaborador no período de isolamento, teme não conseguir manter sua equipe se o fluxo de consumidores não for restabelecido. A expectativa do empresário é que a campanha o ajude a recuperar as frequentadores e que suas lojas voltem a funcionar como antes.

"O movimento caiu muito, estou tentando evitar ao máximo mexer no quadro de funcionários, mas se continuar assim, provavelmente vou te que mexer. Tivemos uma excelente experiência com a venda dos vouchers, permitindo que aumentasse um pouco o fluxo de clientes. Os vouchers têm contribuído demais para mantermos nossas atividades, nos proporciona um faturamento, bem como cliente na loja, que nesse primeiro momento é o que mais importa."

A Pello Menos conta com 50 unidades no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Para consultar as lojas participantes da campanha dos vouchers, basta acessar www.pellomenos.com.br.