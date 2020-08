Feira Nordestina comemora folclore com delícias regionais

Ainda com suas atividades bastante alteradas, devido às medidas de prevenção contra o Coronavírus, o Centro de Tradições Nordestinas - Severo Embaixador Nordestino fará uma homenagem ao Dia do Folclore, comemorado no próximo sábado (22/08), a partir das 18h. Com som ambiente e várias opções da gastronomia nordestina, neste dia, o espaço funcionará das 12h às 22h. Não estão sendo realizadas apresentações de grupos musicais.

No Brasil, o Dia do Folclore celebra os elementos que formam a cultura popular brasileira. As danças, os ritmos, as festas, as lendas e mitos. Frevo, maracatu, baião, forró, entre outros. Riquezas do país criadas de forma espontânea pelo próprio povo. Esta data foi criada para garantir a preservação do acervo cultural e folclórico brasileiro, assim como também incentivar os estudos na sociedade.

O espaço público municipal é gerido pela Secretaria de Turismo e Cultura (SMTC) e a Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (FAESG).

"Como estamos seguindo as normas preventivas de proteção contra a pandemia, ainda não podemos realizar shows ao vivo na feira. No entanto, vale muito a pena conferir as opções de comida oferecidas pelos quiosques. Muita coisa boa. O espaço bastante amplo nos ajuda a organizar as pessoas da forma correta, sem aglomeração, com uso de máscaras, álcool gel e segurança", garante o secretário de Turismo e Cultura, Carlos Ney Ribeiro.

Atualmente, o Centro de Tradições Nordestinas - Severo Embaixador Nordestino funciona às sextas-feiras, das 18h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h; aos domingos, das 10h às 20h; em véspera de feriado, das 18h às 22h; e nos feriados, das 12h às 20h. O espaço fica localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.