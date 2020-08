Anunciada trégua dos rodoviários

O Ministério Público do Trabalho (MPT) transferiu para quinta-feira, 27 de agosto, às 10h, a audiência virtual de conciliação entre rodoviários e empresários de ônibus do Leste Fluminense. Ontem, representantes do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), do sindicato das empresas e o procurador do Trabalho, Fábio Luiz Mobarack Iglessia, se reuniram virtualmente pela primeira vez. A medida apoiada pelos sindicatos classistas foi tomada na expectativa da renovação pelo Governo Federal do benefício emergencial para trabalhadores, que deverá ser publicado no Diário Oficial nos próximos dias. Pode compor o equivalente a 70%do teto do seguro desemprego, tendo como referência os salários dos rodoviários. Até o final do ano podem ocorrer cortes de até 40% no quadro de funcionários devido à queda de transporte de passageiros.