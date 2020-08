Zé Garoto: 600 exames anticovid

O Centro de Triagem ao Coronavírus no Zé Garoto passa a fazer exames de Swab (cotonete) e Sorologia, IGM e IGG (de coleta de sangue) nos pacientes com indicação médica. O número de testes rápidos realizados diariamente dobrou de 300 para 600. A unidade, que funciona todos os dias, das 8h às 18h, completou quatro meses de inauguração esta semana com cerca de 42 mil testes rápidos realizados no período. O secretário de Saúde, Jefferson Antunes, aconselhou que a população só vá aos hospitais em caso de agravamento dos sintomas. Entre eles, a dificuldade de respirar, prostração e sinais de desidratação. "Aqui é feita a triagem, consultas e os encaminhamentos necessários de cada caso, podendo ser isolamento domiciliar ou internação hospitalar. Recomendamos à população a procurar unidades hospitalares somente em situação de extrema necessidade para evitar a aglomeração", explica.