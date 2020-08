Saci faz sucesso em feira online

Referência no setor de feiras infantis, a Baby Bum agora é online. No portal, estão mais de 25 marcas, a maioria trabalhos autorais feitos por mães e pais empreendedores a partir da experiência e do amor à maternidade. Em comemoração ao Dia do Folclore (22 de agosto), criou fantasias valorizando lendas como o Saci, a Mula sem Cabeça e o Curupira. Ao vender fantasias de mitos do folclore brasileiro, a feira pretende valorizar as raízes ancestrais.