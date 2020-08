Inscrições para o Hacknit abrem amanhã

Colaborar com melhorias para Niterói e ainda receber um prêmio de R$25 mil pode ser uma realidade. Equipes interessadas em apresentar soluções para problemas que afetam a cidade podem, a partir desta terça-feira, se inscrever para participar da maratona tecnológica Hacknit. Em sua terceira edição, totalmente online, o tema é "Cidades Inteligentes".

De acordo com o Connected Smart Cities 2019, Niterói é a 12ª cidade mais inteligente do Brasil. Com o evento, o objetivo da prefeitura é elevar a posição do município. A maratona terá representantes de secretarias envolvidas com os projetos para orientar o desenvolvimento dos produtos durante o período das atividades. Em seus projetos, os participantes terão que responder o que uma cidade precisa ter para ser inteligente.

Este ano, os desafios serão gerados por três eixos do planejamento estratégico "Niterói que queremos" mais votados na consulta pública realizada em março de 2020, além de um relacionado a pandemia de covid-19. São eles: mobilidade, segurança e estabilidade; universalização do tratamento de esgoto água e resíduos sólidos; qualidade no ensino e estímulo ao ambiente inovador e criativo; desenvolvimento econômico pós covid-19.

Apesar de não ser obrigatório, a recomendação é que as equipes sejam compostas por desenvolvedor, designer, empreendedor e entusiasta. Cada uma deve ter de 3 a 5 integrantes. Não serão aceitas inscrições individuais e cada pessoa só pode participar de uma equipe. Menores de 18 anos e servidores públicos municipais, temporários ou não, não podem participar. O edital completo pode ser acessado em www.hacknit.niteroi.rj.gov.br.

O Hacknit acontece entre os dias 23 e 25 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 18h do dia 9 de outubro. Somente 30 equipes serão chamadas e serão selecionadas por ordem de inscrição. A divulgação dos grupos ocorrerá em até três dias úteis após o encerramento das inscrições. Os três primeiros colocados serão premiados com R$25 mil, R$15 mil e R$5 mil, respectivamente. Equipes poderão ser convidadas a participar do projeto de Pré-Incubação de Ideias.