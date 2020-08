Terceira edição da Flinit

A terceira edição da Feira Literária de Niterói, principal evento de literatura da cidade, será diferente este ano. Por conta da pandemia de covid-19, a feira vai ser online e transmitida gratuitamente pelas redes sociais da Flinit.

Desde de sua criação, em 2018, a Feira tem como objetivo incentivar a leitura e cultura, além de valorizar os escritores, pequenas e médias editoras. Nas duas primeiras edições, o evento aconteceu no Praia Clube São Francisco, na Zona Sul de Niterói.

À distância, o evento reunirá leitores, autores e editores do país, de diversos temas e segmentos, como literatura infantil e adulta, clássicos, geeks, didáticos, romance e poesia. Agora, a troca de experiências e conhecimento por meio de saraus, debates, apresentações artísticas, bate-papo e saraus acontecerá na casa dos autores e participantes.

As inscrições para os autores interessados em participar foram encerradas no último dia 5 e a programação do evento deve ser divulgada nos próximos dias. A Flinit acontece nos dias 10, 11, 12, e 13 de setembro.