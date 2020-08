Forrozeiro deixa hospital cantando

Cantando, Jânio Pereira, de 65 anos, o Caceteiro do Forró, teve alta na tarde de ontem do Hospital de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino Deus) após nove dias internado com covid-19. A cidade de São Gonçalo contabiliza atualmente 12.376 casos e 633 óbitos confirmados. Jânio é um dos 10.020 pacientes curados na cidade.

Há mais de 30 anos na vida artística, Jânio é o administrador do Centro de Tradições Nordestinas Severo - Embaixador Nordestino, em São Gonçalo e produtor cultural da Feira Nordestina de São Cristóvão. O forrozeiro contou como foi o período em que esteve internado. "Eu pensei que não voltaria mais para casa. Estava me sentindo muito mal. Mas pela glória de Deus e pelo bom atendimento que recebi estou curado e tendo alta hoje", afirmou ele, que deixou a unidade sendo aplaudido pela equipe de profissionais.

O cantor deu entrada na UPA de Nova Cidade no último dia 16 com forte dor de cabeça, febre e falta de ar. Após ser estabilizado e medicado foi testado positivo para coronavírus. Horas depois foi transferido para o Hospital Gonçalense de Retaguarda.

A cidade, segundo boletim da secretaria de Saúde, apresenta atualmente baixo risco de contaminação. Semanalmente, a subsecretaria de Vigilância Epidemiológica apresenta um gráfico com a coloração indicativa sobre a fase de risco de contaminação em que o município se encontra. Neste momento, o município está na fase 1 (amarela), com baixo risco de contaminação.

O índice leva em consideração o percentual de ocupação de leitos de UTI e enfermarias dedicadas ao coronavírus; taxas de variação de óbitos por semana e de pacientes internados no mesmo período e percentual de casos confirmados por covid-19 nas duas últimas semanas.