Superar uma crise sempre foi uma tarefa difícil, mas, com ajuda, fica mais fácil enfrentar o percurso. O projeto "Adote um Pequeno Negócio" surgiu em meio à pandemia de covid-19 para auxiliar micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais (MEIs) afetados pela desordem econômica provocada pela doença. Somente essas modalidades representam 60% dos quase 100 milhões de empregos gerados no país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O programa foi criado pelos empreendedores Cláudio Tieghi, fundador e conselheiro da Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (ABRAPS), e Fábio Fiorini, CEO do Grupo Noby Educação. Por meio de uma plataforma inteligente, o projeto pretende alavancar empreendimentos, promovendo impacto social positivo, rápido e eficiente, para que os empreendedores retomem e ampliem suas vendas de maneira disciplinada e profissional.

"No projeto, pessoas físicas e jurídicas podem colaborar selecionando um pequeno negócio em qualquer região do Brasil com uma cota-doação única de R$ 9,90. Já pessoas jurídicas têm como adotar múltiplos da mesma cota-doação única de R$ 9,90 a partir de R$ 5 mil", explica Tieghi.

"Em seguida, o investidor recebe um livro para presentear um outro empreendedor, além de ter acesso à plataforma para acompanhar o dia a dia da empresa que adotou. O nome de cada pessoa que fizer a adoção irá aparecer na página dos doadores, que também recebem um certificado", completa.

O negócio adotado recebe consultoria para profissionalizar e alavancar seus processos rapidamente. Também passa a ter o controle das tarefas diárias de sua empresa, por meio da plataforma de formação comercial para vendas de curto prazo. Os empresários ainda ganham um kit inicial com um livro e informações para acessar um guia de implantação passo a passo e se conectar ao movimento.

Até agora, 35 mil pequenos negócios foram impactados positivamente pelo projeto, entre eles o "Doces Mimos" de Maricá, da chefe de cozinha e confeiteira, Rose Katty Miranda Boche. Rose conta que seu marido ficou desempregado logo no início da pandemia e ela, que contava com uma cartela de clientes formada por pousadas, restaurantes, hotéis e lojas, se viu sem renda. Mas, o cenário mudou quando conheceu o "Adote um Pequeno Negócio."

"Foi como se uma luz acendesse. Eles já enviaram vídeos com estratégias, planejamento e incentivo. Comecei a fazer cestas de café da manhã, kits juninos, vender bolos caseiros e estou me recuperando. Não posso dizer que já estou faturando o mesmo valor, mas estou muito entusiasmada. O Adote me deu uma outra visão de negócio", relata a empreendedora.

Antes da pandemia, a empresária chegava a faturar, em média, R$6 mil com a venda de doces finos para bufês e casas de festa, além de restaurantes e pousadas. Com a pandemia, o faturamento caiu para cerca de R$2 mil, por mês. Contadora de formação, Rose se mudou para Recife em 2010, onde estudou culinária e deu início ao "Doces Mimos". Com uma bicicleta, ela vendia e divulgava seu trabalho.

Por conta da crise econômica que atingiu o país em 2016, a confeiteira decidiu voltar à Maricá, onde deu continuidade ao seu negócio, e vendendo, por encomenda, brownies, bolo de rolo, sobremesas geladas em todo o município, além de Icaraí e São Francisco, em Niterói, São Gonçalo, Engenho de Dentro, Tijuca e Copacabana, na cidade do Rio. As encomendas podem ser feitas pelo telefone (21) 97106-3179 ou pelo Instagram da "Doces Mimos" (@docesmimoschocolateria).

"Me vejo saindo dessa crise, mas acho que vai demorar um pouco mais do que em 2016. Sem o Adote, acho que seria mais difícil, porque além das estratégias, vídeos motivadores, e todo o conteúdo, ainda tem a troca entre os adotados e os que adotam. Em um momento como esse, alguém se dispor a te ajudar, ensinar, te motivar e ainda por cima te divulgar é maravilhoso! É uma corrente do bem".

O livro "Manual do micro e pequeno negócio em tempos de pandemia", de autoria de Fábio Fiorini, oferece aos adotados diferentes ferramentas para serem implementadas no cotidiano das empresas de forma descomplicada, além de ensinar a criar uma rotina para aumentar as vendas e a solucionar a maioria dos problemas trazidos pela crise. Os direitos autorais do livro serão inteiramente doados às empresas adotadas pelo projeto. Para adotar ou ser adotado, basta acessar www.adoteumpeqeunonegocio.com.br.