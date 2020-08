Fundo Soberano de Maricá ultrapassa os R$ 400 milhões

Apesar da redução do volume repassado pela ANP em royalties e participações especiais aos municípios no segundo trimestre do ano, a cidade que encabeça a lista de repasses, Maricá (RJ), não deve ser tão afetada quanto outras produtoras: criado em 2017 como uma poupança para garantir o desenvolvimento local na economia pós-petróleo, o Fundo Soberano de Maricá (FSM) bateu, esta semana, o marco de R$ 401 milhões em aplicação. Outros R$ 130 milhões puderam ser injetados diretamente na economia local através de programas de compensação econômica à covid-19.

Maricá é o único município com mais de 150 mil habitantes no estado a criar mais do que perder empregos formais em plena pandemia e registrou aumento real de arrecadação própria, por exemplo, de ISS e da cota parte de ICMS, no mesmo período, já que os recursos circularam dentro da cidade. "Houve redução da PE, de R$ 254 milhões no fim do ano passado, para R$ 209 milhões no primeiro trimestre e agora recebemos R$ 112 milhões no segundo trimestre, mas temos recursos suficientes para manter os nossos projetos e o FSM vai continuar crescendo", explica o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leonardo Alves.