População em situação de rua é acolhida em Niterói

Niterói segue com as medidas para reduzir a transmissão do novo coronavírus. Desde junho, a Prefeitura disponibiliza vagas em dois hotéis da cidade para acolhimento emergencial de pessoas em situação de rua para que possam cumprir o isolamento social com segurança. Ao todo, são 150 vagas para hospedagem provisória durante de pandemia para suprir a necessidade do isolamento social. Atualmente, 119 pessoas estão acolhidas nos dois hotéis. De acordo com a secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Mariano, a prefeitura, junto à SASDH, vem buscando a adoção de medidas que visem assegurar a contenção da propagação da pandemia. Pelo telefone 153 é possível divulgar casos do gênero.

"A oferta de acolhimento no hotel emergencial é uma importante estratégia para prevenção e garantia do direito à vida neste momento da pandemia da Covid-19. Esta proposta atende as diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua no que tange ao desenvolvimento de ações visando à proteção integral do público atendido. Além de espaço para acolhimento provisório, o serviço garante condições de repouso, banho, higiene pessoal e alimentação, além do acompanhamento por equipe de assistentes sociais e psicólogos", explica a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Mariano.

Para ter acesso a uma vaga no hotel, a pessoa precisa passar pela abordagem feita pelas equipes de rua ou por equipe especializada no Centro de Referência a População em Situação de Rua, o Centro Pop. "No hotel, há atendimento social e de saúde disponíveis 24 horas para esta população. As equipes da Assistência Social e do Consultório na Rua também estão fazendo um rastreamento de pacientes sintomáticos. Além da avaliação dos acolhidos nos centros de acolhimento da Prefeitura todos os dias, fazem orientações sobre os cuidados com a saúde, para que eles se sintam mais seguros em relação à prevenção da doença", pontua Flávia.

A secretária ressalta, ainda, que todos os Centros de Acolhimento estão funcionando. Ela reforça que os espaços estão preparados de acordo com as normas de higiene e prevenção à covid-19, para receber quem quiser ser acolhido. Além disso, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) funcionam de segunda à sexta, das 10h às 16h para atender a população. Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a equipe do Consultório na Rua, projeto da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando as abordagens a pessoas em situação de rua, informando sobre o novo coronavírus e sensibilizando essas pessoas a aceitarem o acolhimento diariamente.