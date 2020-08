Hoje tem bate-papo virtual com Nasi, vocalista da Banda Ira!

Para refletir a gestão da vida pessoal, conexão interna, valores e fé, o Centro Universitário Newton Paiva realiza live aberta ao público com Nasi, vocalista da banda Ira!, hoje, às 18h. Para participar, basta se inscrever gratuitamente pelo link https://bit.ly/2CFUGz9. A biografia de Marcos Valadão Rodolfo, o Nasi, 58 anos, é um convite pronto para discutir o tema do bate-papo: "Espiritualidade e gestão da vida pessoal: sentido da vida, conexão interna, valores e fé". Cantor, compositor, produtor musical e entre outras atuações multidisciplinares na música e no entretenimento, o vocalista da banda brasileira de rock Ira! ressignificou sua trajetória pessoal e profissional.

Na conversa virtual com o público, o artista vai compartilhar suas experiências recentes com diversas frentes de arte e cultura, além da música, e sobre o engajamento no estudo da espiritualidade. "O Nasi teve um processo forte na carreira vivido por altos e baixos. E o tema da nossa conversa vem ao encontro dos significados e da liderança da própria vida", pontua Sheyla Almeida.