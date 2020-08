Professor gonçalense cria preparatório online para o Enem

Em tempos difíceis como o da pandemia de covid-19, surgem importantes atos de solidariedade. Inspirado pelo momento e a vontade de ajudar, o professor de São Gonçalo, Sérgio Monteiro, de 52 anos, publica gratuitamente em seu canal do YouTube, aulas de português e literatura para estimular os alunos, que estão fora das salas de aula desde março, a se prepararem para o vestibular.

Por conta do novo coronavírus, a edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que aconteceria no fim do ano, precisou ser adiada para o início de 2021. O vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) também foi suspenso e a nova data ainda não foi divulgada. Desde o início de agosto, às 18h das segundas e quartas-feiras, um vídeo novo é adicionado ao canal "Do Monteiro" na plataforma, com um tema diferente.

No fim do mês, será realizada uma transmissão ao vivo para os estudantes tirarem dúvidas. Para o professor, começando a estudar agora o bom desempenho é possível. Considerado para muitos uma "Missão Impossível", Sérgio está determinado a mostrar o contrário e aproveitou para batizar o projeto como "Missão Enem".

"Estamos no meio do ano, não acho que é impossível o aluno se preparar em linguagens e redação para o Enem. Até janeiro, tem muitas aulas para serem dadas e assistidas. Tenho colocado duas aulas semanais, abordando todo o conteúdo do Enem. Estou trabalhando para o aluno se sentir mais confiante e seguro para fazer a sua prova."

Apesar de ter começado com o projeto há pouco tempo, o canal conta com cerca de 300 vídeos. O "Do Monteiro" foi criado em 2018, também por uma causa solidária. Alunos que faziam pré-vestibular à noite em Itaboraí tiveram as aulas interrompidas devido à violência na região. Muitos trabalhavam durante o dia e não teriam outro horário para estudar. Assim, ele passou a divulgar conteúdo para os jovens, gratuitamente, através do YouTube.