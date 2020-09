Wanessa Camargo acaba de lançar o single "Lábios De Navalha". A música faz parte do projeto em que a artista revive seus 20 anos de carreira, e é apenas um aperitivo de algo maior que está preparando.

Coescrita por Wanessa, "Lábios de Navalha" fala sobre relacionamentos abusivos. O vídeo de trabalho, dirigido pela própria cantora, traz um elenco de vítimas reais de violência. Além disso, em suas redes sociais durante a semana passada, a artista divulgou depoimentos dessas mulheres contando como se sentiram durante o momento em que viviam estes relacionamentos e como estão após deixá-los.

"Foi um presente de Deus conhecê-las, me inspirar na força delas, na coragem delas. Não foi um trabalho em que me senti dirigindo o filme, e sim cuidando para que elas estivessem confortáveis, deixá-las entendendo que era um lugar seguro de fala. Para que fossem elas mesmas, com sentimentos reais, sem julgamentos, sem opressão. Um lugar em que elas pudessem encorajar outras mulheres a fazerem o mesmo", declarou a artista em material de divulgação.

Esse despertar de Wanessa é coerente com seus lançamentos de 2020, quando a cantora traz temas que incentivam o público de várias maneiras, como não desistir diante dos problemas e garantindo que todos sairão ainda mais fortes da crise.

"É tentar fazer com esse trabalho que temas como este, dentre tantos, tenham de fato uma verdadeira atenção, para mudarmos efetivamente a situação atual. Estamos mostrando mulheres que conseguiram vencer essa batalha, mas temos tantas outras que infelizmente não. Temos que mostrar a força que temos", afirmou.

Em meio à crise do novo coronavírus, a quarentena tem sido a medida mais segura para amenizar o contágio e a propagação do vírus. Com mais homens e mulheres dentro de casa, porém, o número de agressões aumentou nos últimos meses. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de denúncias de violência contra as mulheres recebidas no canal 180 cresceu significativamente.

Wanessa usa "Lábios de Navalha" para chamar atenção ao problema e a incentivar denúncias. Os números são 180 (Central de Atendimento à Mulher) e 100 (Direitos Humanos).

Filha do astro sertanejo Zezé di Camargo, Wanessa comemora oficialmente 20 anos de carreira no dia 11 de outubro de 2020, a cantora programou diversas ações para festejar esse grandioso marco que conta com conteúdos inéditos, entre singles, EPs, releituras de músicas, lives, mini documentários e outros materiais exclusivos. Ao todo são 20 ações até a data oficial da comemoração, dia em que será anunciado o projeto "Uni/Verso", composto por todo conteúdo lançado até então.