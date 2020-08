Senac oferece cursos com protocolos de biossegurança

A pandemia de covid-19 despertou um alerta geral sobre o tema da Saúde e Segurança no convívio social. Com a retomada das atividades econômicas, o cuidado deve ser redobrado para resguardar colaboradores e clientes no ambiente de trabalho. Para capacitar sobre os novos protocolos e boas práticas, o Senac RJ desenvolveu os Workshops de Biossegurança e Protocolos Sanitários na Prevenção à covid-19, com ênfase nos segmentos de Serviços de Alimentação, Meios de Hospedagem, Receptivos e Atrativos Turísticos e Beleza e Estética. A ideia é levar capacitação aos profissionais que trabalham e gerenciam os estabelecimentos que estão adotando novos procedimentos para prover serviços e atendimento com segurança ao público. As inscrições podem ser feitas em www.rj.senac.br.

Foram formulados quatro workshops, com 8h de duração cada, que serão aplicados no modelo de ensino remoto, com videoaulas interativas, avaliações e material de estudos complementar. O formato de aulas online síncronas, em tempo real, garante a interação entre instrutores e alunos, favorecendo a troca de informações e experiências da turma. Os workshops contam com certificação do Senac RJ.

O programa de aulas inclui temas como procedimentos de higienização, tipos de equipamentos de proteção individual, limpeza e desinfecção de ambientes e equipamentos e novos protocolos de atendimento ao cliente, considerando as especificidades de cada área. Empresários e funcionários de bares e restaurantes, salões de beleza e estética, meios de hospedagem, além de guias de turismo, atendentes de atrativos turísticos e produtores de eventos, compõem a lista de profissionais que podem se beneficiar dos workshops.

Todo conteúdo do curso é baseado em artigos científicos e normas técnicas de órgãos públicos regulamentadores e de fiscalização.