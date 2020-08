Maricá promete quatro pistas de skate

Convênio firmado entre a Prefeitura de Maricá e o governo federal prevê a implantação na cidade de quatro novas pistas de skate. Serão construídas nos bairros de Itaipuaçu, Inoã, São José do Imbassaí e Ponta Negra.

Além do bowl (espécie de bacia) e da plataforma de três pistas, no projeto estão previstas áreas de escada e rampas para os aparelhos de Ionã e Ponta Negra.

Em Itaipuaçu a região escolhida para a implantação da nova pista é na localidade do Barroco; em Inoã ela ficará entre as Ruas 4, 6 e Avenida do Contorno; em São José do Imbassaí, na Rua das Gardênias; já em Ponta Negra ficará entre as Ruas 10, 12 e Central.

Orçadas em mais de R$ 1 milhão e com prazo previsto de nove meses para a execução, as obras ainda não possuem data de início e, de acordo com o responsável técnico da Coordenadoria de Interlocução Institucional e Aprovação de Projetos, Romildo Candido da Silva, aguardam a liberação da verba estadual.

"É provável que as obras se iniciem após o período eleitoral, ou seja, final de 2020 ou início de 2021", afirmou.