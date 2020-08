Pandemia: Niterói prorroga vigilância à circulação

A Prefeitura de Niterói vai prorrogar as medidas de restrição de circulação na cidade até 30 de setembro. Motoristas de aplicativos e taxistas de municípios limítrofes continuam impedidos de circular na cidade até o fim do próximo mês. Também ficam mantidas as ações de medição de temperatura dos usuários do sistema de transportes públicos. De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, o objetivo é continuar mantendo o controle da pandemia e proteger a população de Niterói.

"É importante reiterar que o vírus não deixou de circular, sobretudo porque Niterói está inserida em uma Região Metropolitana em que há uma situação de descontrole da pandemia. Por isso, é necessário que seguir com disciplina e perseverança nos protocolos de higiene e distanciamento social. Essa decisão foi tomada com base na análise do Comitê Científico de alto nível, que reúne os melhores especialistas do país, e da análise dos indicadores feita em conjunto com a equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Niterói", explicou o prefeito. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que o município já tem 9.821 pacientes recuperados da covid-19. Ao todo, a cidade registra 10.390 casos confirmados da doença e 123 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 361 óbitos.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, informou que a distribuição de cestas básicas terá uma nova etapa, o cronograma será informado às famílias nos próximos dias. O objetivo é que a entrega aconteça de forma segura e organizada, evitando aglomeração. A lista com estes beneficiários está disponível no portal da Transparência. O levantamento foi feito a partir de um trabalho conjunto entre a secretaria municipal de Assistência Social e as equipes do programa Médico de Família, que identificou as famílias que precisavam deste suporte. A secretária anunciou, também, que o calendário de recarga dos cartões pré-pagos dos programas Renda Básica e Busca Ativa, para o mês de setembro, será informado a partir de hoje.