Mais de seis toneladas de alimentos não-perecíveis já foram entregues pela Cruz Vermelha Brasileira em sua filial de São Gonçalo. Todo esse trabalho foi coroado, nesta semana, quando o presidente municipal da instituição, Marcio Cruz, participou ao lado do presidente nacional, Julio Cals, da cerimônia em que o Cristo Redentor vestiu o colete vermelho da Cruz Vermelha Brasileira em comemoração à marca de 3 milhões de pessoas beneficiadas pela instituição no combate ao coronavírus em todo o país.

"Esse trabalho e todas as nossas ações que envolvem distribuição gratuita de máscaras, desinfecção de áreas públicas e até os testes da covid foram ontem motivo de nossa presença no Cristo Redentor que nos rendeu homenagem. Uma das sete maravilhas do mundo com o colete da Cruz Vermelha Brasileira é uma conquista para cada voluntário que atua com amor e afinco nessa missão de ajuda voluntária", disse o presidente.

O voluntariado em São Gonçalo tem sido cada vez mais atuante e as doações continuam. Uma loja foi montada no Partage Shopping para arrecadar donativos que já estão sendo entregues aos moradores da cidade. Segundo Marcio Araújo, a Cruz Vermelha mantém o trabalho de arrecadação, bem como de distribuição do que é arrecadado. "Estamos diariamente com equipe na loja do segundo piso do Partage onde estamos recebendo alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal, além de máscaras. mas também é possível doar dinheiro através de uma vaquinha virtual organizada pelo próprio shopping e que já possibilitou a distribuição de mais de três toneladas de alimentos.

Ontem, foram entregues 45 cestas básicas para o Abrigo Santa Rita, no bairro Bandeirantes e hoje serão 145 cestas para os assistidos pelo Albergue da Misericórdia.

É possível realizar as doações no Partage Shopping São Gonçalo, que fica no 2º piso ao lado da loja Ri Happy. O horário de funcionamento da loja é de segunda a sábado das 10h às 18h. Também está em andamento um financiamento coletivo através da Vaquinha Virtual.

Para acessar a vaquinha virtual basta entrar neste link: https://abacashi.com/p/_vamosjuntos_partageshoppingsaogoncalo