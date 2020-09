Bagunça tem jeito! Aprenda a organizar a casa

Rafaela Oliveira, especialista em organização e criadora do canal Organize Sem Frescuras, quebra os paradigmas e coloca todo mundo para organizar a casa!

Estamos em um momento um pouco mais difícil da pandemia, são mais de seis meses cheios de dúvidas, medos, incerteza, isolados e cansados de ficar em casa. Obviamente que a bagunça aumenta, mais gente o dia inteiro enfurnada, com todas as suas ansiedades e questões emocionais a flor da pele. E o que acontece diante de tudo isso? A casa fica em segundo plano.

Segundo a Rafa, deixar as coisas da casa sempre para depois, não viver em um ambiente organizado e não criar rotina no meio deste isolamento, pode ser mais prejudicial mentalmente do que a própria pandemia. E, diante disso, a especialista fala um pouco sobre a importância e como dividir as tarefas domésticas entre todos, e sem stress.

Mulher não é a responsável pela organização e limpeza da casa, todos são. Se tem fome ou se suja, é dever limpar e cozinhar.

Se uma pessoa fica responsável por tudo, provavelmente o seu nível de stress será tão grande que poderá desequilibrar a energia da casa inteira.

Consciência: converse com as pessoas da casa sobre o benéfico da organização e limpeza. Como esse processo otimiza tempo, estimula o bem-estar, a saúde e o equilíbrio mental.

Para começar a organizar a limpeza e as tarefas, quebre tudo que tem que ser feito em pequenas atividades e faça uma lista, como exemplo: uma lava a louça, ou outro limpa o fogão, o outro limpa a geladeira e por aí vai.

Tente ao máximo separar as tarefas em aptidão. Veja o que é mais fácil e prazeroso para cada um fazer e delegue de acordo com isso. Tudo ficará mais leve.

Faça um cronograma semanal com as tarefas e descreva cada um que irá fazê-las. Pode ser realizado um rodízio a cada semana que entra para que fique confortável para todos. Inclusive, pode entrar no âmbito lúdico e fazer sorteio de tarefas.

Importante: ensine as pessoas da casa a fazer as tarefas. A partir do momento que você toma a frente de tudo e não deixa o outro fazer, ele acaba deixando de lado suas obrigações. Incentive, ensine e deixe que a pessoa aprenda.

Sobre: Rafaela Oliveira é personal Organizer, formada em Design de Produto e pós-graduada em Design de Interiores. Apaixonada pela profissão, criou o blog (2012) e o canal Organize Sem Frescuras para contar um pouco de suas experiências com a organização e ajudar a todos que queiram deixar a casa linda, organizada e o principal: a vida mais prática! Para compartilhar mais dicas sobre o assunto, escreveu o Livro Organize sem Frescuras - Com menos tempo e menos dinheiro (Editora Astral Cultural, 2017), a venda em todas as livrarias do Brasil.