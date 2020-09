Tem início projeto Setembro Amarelo

Tema árido, o suicídio desde 2014 é abordado em campanhas todo mês de setembro. Colorido de amarelo pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o mês recebe ações de defesa pela vida.

Diante de toda a importância sobre o assunto, Rafa Kalimann resolveu falar em suas redes sociais, de forma prática, principalmente para os jovens, sobre assuntos como depressão, pânico, ansiedade e estresse.

"Muitas pessoas têm, mas não sabem de onde vem o desespero, a angústia, o pânico, enfim, tudo que resulta em uma doença que mata silenciosamente e leva à atos como o suicídio, e isso é muito sério, precisamos falar mais disso."

Durante todo o mês de setembro, Rafa Kalimann receberá convidados como Lucas Lucco, Maísa, Deive Leonardo, e claro, profissionais da saúde.

Este ano, em meio à pandemia da covid-19, o Setembro Amarelo chama a atenção para os impactos na saúde física e mental da população em meio a políticas de isolamento social, adoecimentos, crise econômica, entre outros fatores. A Secretaria de Saúde de Niterói tem uma agenda com atividades virtuais. Durante todo o mês especialistas do município e convidados vwão discutir o problema em rodas de conversas nas plataformas digitais. Também haverá cards informativos que abordam a prevenção e alertam sobre a importância do tema. As rodas de conversas com especialistas da Rede de Saúde Mental sobre promoção da vida e prevenção ao suicídio vão ocorrer em vários dias: 16/09, 16h- Em parceria com a Bem-TV, focado no público jovem. (YouTube) e 24/09, às 14h - com os profissionais das regionais praias da baía II, Pendotiba e região oceânica. (Google Meet). Para receber os links dos eventos, basta enviar um e-mail com nome completo para o endereço: setembro.amareloinscricaonit@gmail.com.