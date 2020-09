Reabre Cinépolis do São Gonçalo Shopping

Após mais de cinco meses sem operação, as salas de cinema do São Gonçalo Shopping reabriram no último dia 3. A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, reforçou os controles já existentes de segurança e bem-estar da rede e adotou medidas mais rigorosas de limpeza e higiene. Nas dependências do cinema, além de ser obrigatório o uso da máscara para clientes e funcionários, há banners com todos protocolos de segurança visíveis para o público, adesivos no chão indicando o distanciamento seguro entre espectadores, álcool gel em diversos pontos, completa limpeza e higienização das salas entre as sessões, redução da capacidade de ocupação nas salas, dentre outras mudanças. Conforme Decreto Municipal nº238/2020 do município de São Gonçalo, todas as salas da Cinépolis no São Gonçalo Shopping tiveram redução de sua capacidade e não é permitida a entrada de menores de 5 anos de idade.

"Reforçamos o nosso compromisso em criar um ambiente seguro e confiável", afirma Luiz Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis Brasil.