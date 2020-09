Moradores e visitantes têm até domingo para desfrutar do 1º Festival de Frutos do Mar de Maricá. O evento conta com 24 restaurantes e bares participantes, oferecendo pratos entre R$29 e R$89 nos estabelecimentos e nas modalidades delivery e takeaway. Ao fim do Festival, será sorteado um jantar gratuito para os clientes que votaram no melhor prato por meio do site www.conhecamarica.com.br. Os mais votados ganham um troféu. Para consultar os restaurantes participantes basta acessar www.festivaldefrutosdomar.contato.site.