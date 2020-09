Geoportal do Leste Fluminense vem aí

Projetar o Leste Fluminense como uma região com condições para investimento e empreendedorismo é o propósito do novo Núcleo de Estudos e Planejamento Estratégico da Região Leste Fluminense (Nepe), cujo acordo de cooperação foi assinado na última sexta-feira pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste), com o apoio da Firjan e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O projeto visa a construção de uma plataforma de inteligência geográfica. O geoportal terá a finalidade de compartilhar informações integradas, de modo a identificar oportunidades de investimentos na região, em favor do desenvolvimento e atração de indústrias, através da realização de pesquisas. Pretende, por exemplo, informar o zoneamento das áreas dos municípios para uma ocupação racional.

A estimativa é de que o Nepe comece a funcionar em fevereiro de 2021, atendendo aos 16 municípios da região, que possui mais de 3,3 milhões de habitantes. Participaram do evento os prefeitos de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Silva Jardim e Tanguá, além do diretor presidente da Codemar, José Orlando Dias; do presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do RJ. Manolo Salazar; e de representantes das prefeituras de Maricá, Rio Bonito e Teresópolis.