Balde de pipoca para assistir os independentes no Cine Tamoio

Gonçalenses e amantes do audiovisual podem preparar a pipoca: a 5ª Edição do Cine Tamoio já começou. Até o próximo dia 19, o Festival de Cinema de São Gonçalo leva ao público - de forma online e gratuita - produções cinematográficas de até 30 minutos dos gêneros de animação, documentário, ficção, indígena, negro, LGBT , terror e gonçalense.

A atração vai premiar as melhores produções nas categorias Direção de Arte; Direção de Fotografia; Roteiro; Direção; Figurino; Trilha Sonora; Ator e Atriz Principal; Ator e Atriz Coadjuvante; Cartaz e Montagem. O Festival terá ainda palestras, oficinas e debates. O Festival surgiu em 2016 para fomentar produção de cinema em São Gonçalo e adjacências.

Desde seu início, o Cine Tamoio realiza as edições de forma independente, sem patrocínio de editais e outras formas de financiamento público. Mesmo assim, o Festival é o maior do Leste Fluminense, com o envolvimento de produtores, realizadores, teóricos, agentes culturais, professores e alunos de audiovisual e movimentos sociais. A programação completa pode ser consultada em www.cinetamoiofestival.com.br, onde os filmes serão exibidos.