'esquenta' para a prefeitura

A disputa eleitoral em Niterói está com contornos mais nítidos. Na última semana, foram realizadas convenções em série pelos diretórios municipais dos partidos políticos.

O PDT e o Solidariedade fizeram as suas, respectivamente, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro confirmando a chapa encabeçada pelo engenheiro ambiental e vice-prefeito licenciado Axel Grael - candidato apoiado pelo prefeito Rodrigo Neves, que cumpre seu segundo mandato e não pode concorrer ao pleito - e tendo como vice o policial civil e presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Bagueira.

No mesmo dia 1º, o Novo reafirmou sua prefeitável, a economista Juliana Benício, na chapa com o engenheiro Willie Silva, do mesmo partido. Já a convenção do PTB em Niterói, realizada inicialmente no dia 4 de setembro, foi anulada verbalmente pelo líder nacional do partido, Roberto Jefferson, devido ao apoio do presidente do diretório municipal, Renato Cordeiro Júnior, o vereador Renatinho da Oficina, ao prefeitável Axel Grael.

Na última quinta-feira, a advogada e membro da Executiva Nacional do PTB, Cristiane Brasil, antes da prisão como suspeita de integrar escândalo de propinas, oficiou Jefferson - que também é pai dela - sobre a "desobediência" do diretório niteroiense à proibição de o partido fazer coligação com 11 legendas, entre elas o PDT, em todo o território nacional. Renatinho disse, até a última sexta-feira, não ter sido notificado diretamente e que manterá sua decisão até hoje, véspera da data-limite.

O PSOL Niterói, por sua vez, realizou convenção no dia 8, lançando a candidatura composta pelos educadores Flávio Serafini (deputado estadual), a prefeito, e Josiane Peçanha, a vice. Foi o único partido da cidade até o momento a fazer sessão online, como prevenção à pandemia. No mesmo dia, em convenção partidária, o diretório em Niterói do Democracia Cristã adiou para essa semana a homologação da chapa majoritária, que a princípio seria composta por Tuninho Fares e Nubya Mattos de Azevedo. Somente os candidatos a vereadores foram definidos, em um total de 32 nomes.

Na sexta-feira, foi a vez de PSDB, DEM, PSD, PROS e PL realizarem convenções na Câmara. Após meses de diálogo, o administrador Felipe Peixoto (PSD) e o advogado e vereador Bruno Lessa (DEM) decidiram se unir na mesma chapa, para prefeito e vice, respectivamente.

O PMN realizou convenção para oficializar as candidaturas a vereadores. Já o PSL Niterói homologou a candidatura do delegado de Polícia Federal Deuler da Rocha a prefeito, ao lado do empresário Alexandre Ceotto (Republicanos), como vice.