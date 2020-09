Cruz Vermelha de São Gonçalo acolhe doação de brinquedos

O Dia das crianças se aproxima e com ele a solidariedade ganha mais espaço. A Cruz Vermelha Brasileira filial São Gonçalo e o Partage Shopping São Gonçalo iniciaram a campanha de arrecadação de brinquedos que serão doados em 12 de outubro.

A parceria é mais uma ação do projeto #VamosJuntos do grupo Partage que fez uma doação inicial e já distribuiu mais de três toneladas de alimentos para moradores em situação de vulnerabilidade social em São Gonçalo, através da Cruz Vermelha Brasileira filial local.

De acordo com o presidente da instituição, Márcio Araújo, as doações são entregues diretamente nas comunidades mais carentes.

"A gente sabe que a doação faz a diferença na vida das pessoas. Essa parceria com o shopping Partage possibilitou ainda mais nossa atuação chegar com mais força. Agora estamos solicitando doações de brinquedos que serão entregues às crianças de comunidades carentes de São Gonçalo. A gente vai em lugares onde o poder público nem entra", disse o presidente, informando ainda que a Cruz Vermelha trabalha com voluntariado.

As doações podem ser brinquedos novos ou usados, desde de que em perfeitas condições de uso.

"Uma bola, uma boneca ou uma bicicleta pode fazer a felicidade de uma criança carente que já tem pouco e agora com a pandemia está sofrendo ainda mais com as dificuldades de suas famílias", concluiu Márcio.

Posto de Doação no Partage Shopping São Gonçalo

Faça a sua doação diretamente no Posto de Doação do #VamosJuntos, no 2º piso ao lado da loja Ri Happy do Partage Shopping São Gonçalo. O horário de funcionamento da loja é de segunda a sábado das 10h às 18h.