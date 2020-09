Kardecismo no palco do Theatro Municipal

Nesta sexta-feira, às 20h, o público poderá acompanhar um encontro de fé e conhecimento no palco do Theatro Municipal de Niterói. Caridade, amor, ciência e reflexão recheiam o espetáculo "Divaldo Franco e Joanna de Ângelis - Uma missão de amor", que será transmitido no facebook do Theatro Municipal e da Cultura Niterói. Em cena estão os atores Érica Collares e Rogério Fabiano, produtores também do bem-sucedido espetáculo teatral "Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade".

Um encontro emocionante de fé, amor e caridade entre o médium Divaldo Franco, um dos mais importantes divulgadores da Doutrina Espírita, e sua mentora espiritual, Joanna de Ângelis. "Divaldo Franco e Joanna de Ângelis - Uma missão de amor" tem texto de Cyrano Rosalém e trata de um dos inúmeros encontros que originaram ricas obras psicografadas. Em cena, Érica Colares e Rogério Fabiano interpretam os personagens-título, e, com muita responsabilidade, aceitam o desafio de transmitir a mensagem de amor ao público.

"Divaldo Franco e Joanna de Ângelis - Uma missão de amor" não é uma biografia, o que nada interfere na compreensão dos espectadores que não conhecem a trajetória do baiano Divaldo Pereira Franco, professor, médium, filantropo, orador espírita brasileiro e tido como o maior divulgador da Doutrina Espírita na atualidade. O espetáculo, que começa em 5 de dezembro de 1945, foca em suas caridades e obras.

Surge no palco um perfeito casamento de filosofia, religião, ciência e ética. Joanna é uma sumidade em ciência! Como espírito evoluído e estudioso, ela é enormemente atualizada com o progresso científico moderno. Ela decidiu fazê-lo através de um médium, Divaldo, exigindo que ele estudasse tanto quanto ela para poder expor suas ideias.

Com 40 anos de carreira e já tendo vivido, no teatro, Allan Kardec e Chico Xavier, Rogério Fabiano é quem interpreta Divaldo Franco. "No palco, eu e Érica fazemos um bate-bola. São encontros de trabalho com Divaldo e Joanna. Psicografando, e, principalmente, em cima do livro 'Dias gloriosos'. Mas o mais importante da peça é a mensagem. Falamos de caridade, força, fé e da estrutura espiritual. 'Fora da caridade não há salvação' é sempre o bordão de tudo em nossa vida mesmo", explica o ator.

A missão de viver Joanna de Ângelis ficou para Érica Collares, que, pela segunda vez, dá vida à entidade ou espírito - a primeira foi em "O encontro espiritual de Léon Dennis & Joanna de Ângelis". Nessa nova produção, Joanna é o guia espiritual do médium, a quem é atribuída a autoria de maior parte das obras psicografadas dele. "Viver Joanna de Angelis é sempre um desafio. Neste espetáculo, ela já está bem mais evoluída. Ela já se transformou em um espírito de Luz. Estamos contando a história do momento em que ela começa a se relacionar com o Divaldo Franco", explica Érica.