Niterói registra queda nos índices de criminalidade

O relatório mensal do Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) apontou queda nos índices de criminalidade em Niterói no mês de agosto. No indicador de letalidade violenta houve redução de 55,56% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os crimes de roubo de rua e de veículos também tiveram diminuição de 57,33% e 59%, respectivamente

De acordo com o relatório, entre janeiro e agosto de 2020, foram registradas 100 mortes violentas a menos na cidade, em comparação com a mesma época de 2019, e menos 775 automóveis roubados no acumulado de janeiro e agosto deste ano.

As delegacias com maiores reduções nos registros de roubo de veículos foram a 79ª DP (Jurujuba), com menos 72,22% e a 78ª DP (Fonseca) com queda de 62,69%.

Os dados do instituto mostram que foram registrados 141 casos de roubo de rua a menos em agosto deste ano, do que no passado, representando uma queda de 57,32%. Entre janeiro e agosto deste ano, são menos 1.369 registros.

A maior redução foi na área da 77ª DP (Icaraí), de 68,97%; seguida pela 81ª (Itaipu) com 67,86%, depois a DP de Jurujuba, com 60,87%; 76ª DP (Centro), com 58,33% nos registros; e uma redução de 48,94% na área do Fonseca.