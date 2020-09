Shopping São Gonçalo distribui mudas da Mata Atlântica aos clientes

Em comemoração ao Dia da Árvore e a chegada da Primavera, que acontece terça-feira, o São Gonçalo Shopping vai distribuir 200 mudas nativas da Mata Atlântica aos clientes.

A iniciativa - em parceria com o programa Replantando Vida, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e a Agência de Soluções Ambientais e Sociais (ASAS) - faz parte do programa São Gonçalo Shopping Sustentável, lançado em 2016, que promove conscientização socioambiental voltadas para clientes e lojistas.

Entre as espécies oferecidas estão Araçá do Mato; Cedro; Embaúba; Guapuruvu; Ipês roxo, amarelo e verde; Jacarandá; Jequitibá; Quaresmeira e outras. Cada cliente pode retirar uma muda, sem possibilidade de escolha, a partir das 15h, na praça de eventos, localizada no 2º piso do estabelecimento.

O shopping fica na Avenida São Gonçalo, nº. 100, no bairro Boa Vista, altura do quilômetro 8,5 da Rodovia Niterói-Manilha.