Itaboraí já recebeu mais de 300 hectares de Mata Atlântica

A área interna do Polo GasLub, que pertence à Petrobras, em Itaboraí, recebeu até agosto deste ano, o plantio de aproximadamente 330 hectares de Mata Atlântica, o equivalente a cerca de 370 campos de futebol. A estimativa é que até o fim do ano, sejam plantadas 880 mil mudas de árvores nativas para a recuperação de uma área total de 400 hectares.

A Petrobras também vai investir no projeto Florestas do Amanhã, uma iniciativa do Governo do Estado, que tem como objetivo plantar 1.100 hectares de Mata Atlântica em 20 unidades de conservação espalhadas entre as cidades fluminenses.

A iniciativa vai usar parte dos R$ 400 milhões a serem disponibilizados pela Petrobras ao estado, através do Polo GasLub. Do total, já foram repassados R$ 218,5 milhões pela companhia e o restante deve ser liberado até o fim do ano.

Os plantios interno e externo fazem parte dos compromissos assumidos no âmbito dos processos de licenciamento e aprovação do empreendimento. O antigo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, passou por transformações e foi rebatizado de Polo GasLub.